O exercício mais eficaz que a caminhada e que ajuda o corpo após os 60 anos, segundo especialistas

Atividade de baixo impacto fortalece músculos, articulações e coração sem sobrecarregar o corpo

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Freepik)

A caminhada é amplamente recomendada para quem passou dos 60 anos, mas especialistas em saúde e atividade física explicam que existe um exercício ainda mais completo para essa fase da vida.

Ele trabalha o corpo inteiro, reduz o risco de lesões e oferece benefícios que vão além do simples gasto calórico.

Trata-se da natação. Médicos e educadores físicos apontam a prática como uma das atividades mais eficazes para idosos, principalmente por combinar fortalecimento muscular, melhora cardiovascular e proteção das articulações.

Dentro da água, o corpo sofre menos impacto. Isso reduz a sobrecarga nos joelhos, quadris e coluna, regiões que costumam causar dor com o avanço da idade.

Ao mesmo tempo, a resistência da água faz com que os músculos trabalhem de forma constante, promovendo ganho de força e equilíbrio.

Outro benefício destacado pelos especialistas é a melhora da capacidade respiratória e da circulação sanguínea. A natação estimula o coração de forma segura, ajudando no controle da pressão arterial e contribuindo para a saúde cardiovascular.

A prática também auxilia na mobilidade e na flexibilidade, fatores essenciais para manter a autonomia após os 60 anos. Movimentos amplos realizados na água ajudam a preservar a amplitude das articulações e reduzem a rigidez corporal.

Além dos ganhos físicos, a natação traz impactos positivos para a saúde mental. A atividade ajuda a reduzir o estresse, melhora o humor e pode contribuir para a qualidade do sono, problemas comuns nessa fase da vida.

Especialistas reforçam que a natação pode ser adaptada a diferentes níveis de condicionamento. Mesmo quem nunca praticou pode iniciar com aulas leves, sempre com orientação profissional e liberação médica quando necessário.

Embora a caminhada continue sendo uma excelente opção, a natação se destaca como uma atividade mais completa e segura para quem busca cuidar do corpo, preservar a saúde e manter qualidade de vida após os 60 anos.

