O nome de 6 letras que pais estão escolhendo para os filhos por ser fácil e bonito

Simples, forte e atemporal, ele se firmou como uma das escolhas favoritas entre os pais brasileiros nos últimos registros

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Escolher o nome de um filho nunca é uma decisão simples. Muitos pais buscam algo curto, fácil de pronunciar, bonito de ouvir e que funcione bem em todas as fases da vida. Dentro desse perfil, um nome tem se destacado cada vez mais: Heitor.

Com apenas seis letras, Heitor agrada por ser direto, sonoro e elegante. Não é um nome infantil demais, nem excessivamente formal, o que ajuda a explicar por que ele aparece com frequência entre os mais registrados no Brasil em 2025, mantendo uma tendência de crescimento observada nos últimos anos.

Outro fator que pesa na escolha é a familiaridade. Heitor é conhecido, mas não chega a ser excessivamente comum, o que agrada pais que querem fugir de modismos passageiros, sem optar por algo estranho ou difícil de escrever.

Ele também combina facilmente com diferentes sobrenomes e raramente gera confusões de grafia.

O significado do nome reforça ainda mais seu apelo. De origem grega, Heitor vem de Héktor e carrega o sentido de “defensor”, “guardião” ou “aquele que protege”.

Na mitologia, Heitor era um guerreiro símbolo de coragem, lealdade e responsabilidade, atributos que muitos pais enxergam como desejos para o futuro dos filhos.

Além disso, é um nome que envelhece bem. Funciona na infância, soa respeitável na vida adulta e não perde força com o tempo, algo cada vez mais valorizado por famílias que pensam no longo prazo.

Por reunir simplicidade, beleza e um significado forte, Heitor se consolidou como uma escolha segura e elegante, explicando por que tantos pais continuam apostando nesse nome.

