O país latino-americano que superou potências mundiais e se tornou número 1 em qualidade de vida

Ranking internacional avaliou segurança, custo de vida, saúde e poder de compra, colocando o Uruguai no topo em 2025

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2026

Colonia del Sacramento, no Uruguai. (Imagem: Ilustração/André Ulysses De Salis/Pexels)

Um país pequeno em território, mas grande em resultados, chamou a atenção do mundo em 2025 ao alcançar o primeiro lugar em qualidade de vida.

Segundo o Quality of Life Index, elaborado pela plataforma Numbeo, o Uruguai se tornou o país latino-americano mais bem colocado no ranking global, superando inclusive diversas potências econômicas.

A pesquisa leva em consideração fatores como segurança, sistema de saúde, custo de vida, poder de compra da população, trânsito, clima, poluição e acesso à moradia.

No conjunto desses indicadores, o Uruguai apresentou desempenho consistente e equilibrado, garantindo a melhor posição da América Latina e destaque no cenário internacional.

Entre os pontos fortes estão a estabilidade política, baixos índices de criminalidade em comparação com a região, bons serviços públicos e uma infraestrutura urbana considerada eficiente.

Além disso, o país se destaca pelo alto nível de bem-estar social e pela qualidade do sistema de saúde, que contribuem diretamente para a percepção positiva da população.

O resultado reforça a imagem do Uruguai como referência regional em desenvolvimento humano e qualidade de vida, servindo de exemplo para outros países latino-americanos que buscam avançar em políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.

