Quase todo mundo joga fora, mas esse lixo esconde ouro de 22 quilates que pode valer dinheiro

Celulares e eletrônicos antigos guardam metais preciosos e podem representar uma oportunidade econômica ignorada.

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Celulares antigos, notebooks quebrados, roteadores esquecidos no fundo da gaveta.

O que parece apenas lixo eletrônico, na prática, pode esconder uma quantidade relevante de metais valiosos, incluindo ouro de alta pureza. O problema é que a maioria desses aparelhos acaba descartada sem qualquer tipo de reaproveitamento.

Dados do relatório Global E-waste Monitor mostram que o mundo produz cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano.

Entre os itens mais descartados estão celulares, computadores, tablets, televisores, câmeras e modems, todos com componentes internos que contêm ouro, cobre, paládio e níquel.

O ouro é utilizado nesses equipamentos por sua alta condutividade elétrica e resistência à corrosão. Ele está presente em placas-mãe, chips e circuitos eletrônicos.

Um estudo da ETH Zurich aponta que apenas 20 placas eletrônicas podem render até 450 miligramas de ouro de 22 quilates.

Apesar do valor, a maior parte desse material é perdida no descarte comum. Para enfrentar esse problema, pesquisadores da ETH Zurich desenvolveram um método sustentável de extração do ouro, sem o uso de substâncias altamente poluentes, como mercúrio ou cianeto.

A técnica utiliza esponjas proteicas produzidas a partir de fibrilas extraídas do soro do leite, um resíduo da indústria de laticínios.

Esses aerogéis conseguem capturar os íons de ouro dissolvidos a partir dos componentes eletrônicos. Depois de um aquecimento controlado, o metal é convertido em pequenas pepitas praticamente puras.

Além de reduzir impactos ambientais, a tecnologia representa um avanço importante para a economia circular.

A proposta é transformar o lixo eletrônico em fonte de renda e matéria-prima, especialmente em países que enfrentam altos custos para acessar recursos naturais.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o valor dos materiais recuperáveis presentes no lixo eletrônico descartado em um único ano ultrapassa 57 bilhões de dólares. Mesmo assim, apenas cerca de 20% desses resíduos passam por algum tipo de reciclagem.

Além do ouro, aparelhos eletrônicos também concentram cobre, paládio, níquel e alumínio, que podem ser reaproveitados por processos industriais já conhecidos.

A combinação dessas técnicas com métodos mais limpos pode ampliar significativamente a eficiência da reciclagem.

Segundo pesquisadores, celulares, computadores, consoles de videogame, impressoras, decodificadores, DVDs, sintonizadores de TV e modems estão entre os equipamentos que escondem metais valiosos.

Investir em reciclagem sustentável pode transformar um problema ambiental em uma solução econômica com impacto positivo a longo prazo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!