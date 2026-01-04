Calor com dias contados: frio chega ao Brasil nos próximos dias e traz temperaturas mais amenas
Previsão do Climatempo indica avanço de massa de ar frio após frente fria, com queda dos termômetros no Sul e reflexos no Sudeste
O intenso período de calor que tem predominado em várias regiões do Brasil deve dar lugar a uma mudança no tempo nos próximos dias.
Segundo meteorologistas do Climatempo, uma frente fria que avança pelo Sul está abrindo espaço para a entrada da primeira massa de ar frio de 2026, o que deve provocar queda nas temperaturas e aliviar o calor e o abafamento que marcaram as últimas semanas.
A frente fria atuará inicialmente no centro-sul do país e favorecerá chuva em partes do Sul e do Sudeste, mas sua principal consequência será o deslocamento de uma massa de ar de origem polar logo na retaguarda do sistema.
Essa massa de ar frio não é considerada intensa, mas tem força suficiente para reduzir as temperaturas, especialmente nas noites e madrugadas, com redução do abafamento no início da semana.
No Sul do Brasil, a previsão é de que as manhãs fiquem mais frescas, com mínimas previstas abaixo de 10 °C em áreas das Serras Gaúcha e Catarinense no começo do domingo (04) e da segunda-feira (05). Durante os dias, as tardes também devem ficar mais amenas do que o recente padrão de calor.
No Sudeste, os efeitos do ar frio serão mais moderados, mas ainda perceptíveis. A redução das temperaturas máximas e mínimas deve trazer alívio ao calor intenso nas regiões leste e metropolitana de São Paulo, enquanto no estado do Rio de Janeiro a queda será mais suave, mas suficiente para reduzir a sensação térmica elevada.
Meteorologistas alertam que essa mudança ainda é típica de um episódio transitório, com a possibilidade de retorno gradual de temperaturas mais altas a partir de meados da próxima semana.
A presença de chuva e vento associado à frente fria reforça a sensação de tempo mais fresco em muitas áreas do Sul e do Sudeste.
Com a previsão de dias mais amenos após um período de calor, moradores dessas regiões são orientados a acompanhar constantemente as atualizações dos serviços meteorológicos, que podem ajustar as estimativas de temperatura e riscos de eventos associados à mudança do tempo.
