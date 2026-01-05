Adeus ao botijão de gás: nova tecnologia de fogão ganha espaço nas cozinhas brasileiras

Novo tipo de fogão avança no país, reduz riscos domésticos e muda a forma de cozinhar com mais economia e segurança

Isabella Valverde - 05 de janeiro de 2026

Fogão de indução ganha espaço nas cozinhas brasileiras ao substituir o botijão de gás por mais segurança, rapidez e eficiência (Imagem: Reprodução/ Captura de tela/ Youtube)

O botijão de gás, item tradicional nas cozinhas brasileiras, começa a perder espaço para uma tecnologia mais moderna e segura. Cada vez mais consumidores estão trocando o fogão convencional pelo fogão de indução, que funciona sem chamas e não utiliza gás.

O avanço desse tipo de fogão acompanha mudanças no comportamento do consumidor, que busca praticidade, eficiência energética e redução de riscos dentro de casa.

O equipamento utiliza energia elétrica e aquece os alimentos por meio de campos magnéticos, aquecendo apenas a panela.

Diferente do fogão a gás, o fogão de indução não gera chama nem aquece a superfície ao redor. Isso reduz significativamente o risco de queimaduras e elimina perigos relacionados a vazamentos de gás, explosões ou intoxicações.

Outro fator que impulsiona a adoção da tecnologia é a economia no longo prazo. Embora o investimento inicial seja mais alto, o fogão de indução apresenta melhor aproveitamento de energia, já que o calor é direcionado diretamente para o preparo dos alimentos.

O tempo de cozimento também chama atenção. A indução aquece mais rápido que o gás, o que agiliza o preparo das refeições e reduz o consumo elétrico em usos prolongados.

A tecnologia exige apenas um cuidado específico: o uso de panelas compatíveis, feitas com fundo magnético, como ferro ou aço inox adequado. Panelas comuns de alumínio, vidro ou cerâmica não funcionam nesse tipo de fogão.

No Brasil, o fogão de indução ainda aparece com mais frequência em apartamentos novos, cozinhas planejadas e imóveis com restrições ao uso de gás.

Mesmo assim, a presença do equipamento cresce ano após ano, impulsionada pela queda gradual nos preços e pela maior oferta no mercado.

Além da segurança e da economia, o fogão de indução facilita a limpeza. Como a superfície não aquece diretamente, respingos não queimam, o que torna a manutenção mais simples no dia a dia.

Com a combinação de tecnologia, eficiência e segurança, o fogão de indução surge como uma alternativa real ao botijão de gás e aponta para uma mudança gradual no padrão das cozinhas brasileiras.

