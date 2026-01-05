Desconto INSS: novo valor entra em vigor com novo salário mínimo em 2026

Reajuste no piso nacional altera as faixas de contribuição e o valor de aposentadorias, pensões e auxílios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social

Pedro Ribeiro - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O novo salário mínimo de R$ 1.621 entrou em vigor em 1º de janeiro de 2026, impactando diretamente o cálculo das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Com o reajuste, os descontos no contracheque e os valores dos benefícios previdenciários foram atualizados em todo o país.

A tabela de contribuição ao INSS segue o formato progressivo, em que o trabalhador paga alíquotas diferentes sobre cada faixa do salário. Assim, quem ganha mais, contribui proporcionalmente mais, porém dentro de limites estabelecidos por lei.

As novas faixas de desconto válidas para 2026 são as seguintes:

7,5% para quem recebe até R$ 1.621,00

9% para a faixa de R$ 1.621,01 até R$ 2.713,00

12% para a faixa de R$ 2.713,01 até R$ 3.629,00

14% para quem ganha acima de R$ 3.629,01 até o teto do INSS

O teto previdenciário também foi ajustado, limitando o valor máximo de contribuição para quem ganha salários mais altos.

Reajuste afeta benefícios e empréstimos consignados

Com o aumento do salário mínimo, todos os benefícios previdenciários e assistenciais que têm como base o piso nacional também foram reajustados.

Isso inclui aposentadorias, pensões, auxílios e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

A margem consignável, percentual máximo da renda que pode ser comprometido com empréstimos consignados — também foi atualizada automaticamente, ampliando o limite de crédito disponível para aposentados e pensionistas.

Apesar de o novo piso ter validade a partir de janeiro, os contracheques atualizados começam a ser pagos em fevereiro, referentes à competência de janeiro.

No caso dos segurados do INSS, o reajuste será percebido nos pagamentos programados para o final de janeiro.

