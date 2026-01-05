Favelas de Goiânia: motociclista mostra onde ficam e a realidade encontrada nos locais

Até a presente data, perfil do Instagram exibiu seis localidades consideradas como tal pelo prestador de serviço

Paulo Roberto Belém - 05 de janeiro de 2026

Perfil do Instagram postou várias localidades da capital. (Foto: Reprodução/Instagram)

Um motociclista de Goiânia usou o Instagram para publicar o que ele considerou como “quebradas” e favelas da capital. Até agora, foram seis postagens de diferentes regiões da cidade.

Identificando-se com o perfil @eai_motoca, o prestador de serviço fez um “tour” por cada uma que abordou, utilizando-se do veículo de trabalho.

A primeira que o motociclista considerou foi a Vila Concórdia, na região Leste. Por lá, vias pavimentadas, conforme as imagens gravadas por ele representam.

Como “segunda parte”, o prestador de serviço exibiu a Comunidade do Morro do Macaco, no Jardim Novo Mundo. Ruas pavimentadas e mais estreitas podem ser observadas na publicação.

Na sequência, ele exibiu a Quebra Caixote, como outra favela de Goiânia. No que foi repercutido, as vias mesclam trechos pavimentados e mal pavimentados. O estreitamento é perceptível, bem como a proximidade com a BR-153.

Continuando com as postagens, o motociclista cita o Vera Cruz 2 como “quebrada” e a situação de lá mostra ruas de terra, incluindo construções de alvenaria, de lona e de madeira.

O perfil traz outra favela, considerando a localidade Jardim Lincoln como tal. O estreitamento das ruas sem pavimentação foi exibido, com vários pontos demostrando “água servida” escorrendo.

Por último, mas tendo postado mais recentemente, o perfil destaca que a Vila Redenção é mais uma “quebrada” de Goiânia. Embora a região tenha infraestrutura mais organizada, o motociclista exibe pontos mais estreitos.

Vale ressaltar que a consideração das favelas e “quebradas” foi exclusivamente do perfil. A reportagem, inclusive, tentou contato pela rede social, mas não houve resposta até o fechamento da matéria.

O que a Prefeitura considera

Em reportagem recente, a Prefeitura de Goiânia informou ao Portal 6 algumas localidades da capital que o Executivo tem catalogado como ocupações com o perfil de serem favelas.

Sobre a localidade delas, a Administração Municipal informou que os aglomerados estão localizados nos setores Emílio Póvoa, Quebra Caixote, Vila Viana, Vila Lobó, Jardim Botânico I, II e III, Rocinha, entre outros.

Também citaram que há várias ocupações irregulares identificadas em bairros tradicionais da capital, como Leste Universitário, Aeroporto, Jardim América e Negrão de Lima.

MORA EM ALGUMA? 🏠 Favelas de Goiânia: motociclista mostra onde ficam e a realidade encontrada nos locais Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/G69HC5JxsQ — Portal 6 (@portal6noticias) January 5, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!