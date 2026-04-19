Não é Paris nem Nova York: A capital mundial que está pagando para brasileiros morarem e trabalharem

Imigração para Ottawa ganha força entre profissionais qualificados com rotas oficiais do Canadá e apoio à chegada de novos moradores

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Não é Paris nem Nova York: A capital mundial que está pagando para brasileiros morarem e trabalharem
(Foto: Reprodução/Pexels)

Não é Paris nem Nova York. Entre os destinos que vêm chamando a atenção de quem sonha em trabalhar fora, Ottawa, capital do Canadá, aparece como uma alternativa cada vez mais estratégica para profissionais qualificados.

O movimento não acontece porque a cidade “paga salário para mudar” de forma direta, mas porque o país mantém programas oficiais de imigração, rotas para residência permanente e mecanismos de atração de mão de obra especializada.

Para brasileiros com formação, experiência e domínio de inglês ou francês, a imigração para Ottawa pode passar por caminhos como o Express Entry, principal sistema federal para trabalhadores qualificados, e também pelo Ontario Immigrant Nominee Program, programa provincial que ajuda a conectar empresas e talentos internacionais em Ontario, província onde fica a capital canadense.

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Por que Ottawa entrou no radar de profissionais brasileiros?

Além de concentrar empregos qualificados, Ottawa mantém estrutura voltada à recepção de imigrantes, com informações oficiais da própria cidade sobre instalação, trabalho e adaptação dos recém-chegados.

A capital também destaca sua estratégia de acolhimento e integração de newcomers, o que pesa na decisão de quem busca segurança e previsibilidade na mudança internacional.

Quais programas podem abrir caminho para viver e trabalhar no Canadá?

O Express Entry reúne rotas federais para imigração econômica e considera fatores como experiência profissional, idioma, formação e oferta de emprego.

Já o PNP permite que províncias indiquem candidatos com perfil alinhado às necessidades locais. Em Ontario, há correntes específicas para trabalhadores estrangeiros com job offer e para ocupações em demanda.

Vale atenção

Embora a chamada sugira que a capital “esteja pagando”, o mais correto é dizer que Ottawa se beneficia de programas de imigração e atração de talentos já estruturados no Canadá, e não de um pagamento automático a qualquer brasileiro que deseje se mudar.

Antes de iniciar o processo, o ideal é checar elegibilidade, custos, documentação e exigências atualizadas nos canais oficiais.

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Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

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