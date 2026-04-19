Não é Buenos Aires nem Santiago: a capital fora do país que virou a queridinha dos brasileiros para o inverno

Capital uruguaia se destaca no inverno por oferecer custo-benefício, segurança e clima ideal para turistas brasileiros

Gabriel Dias - 19 de abril de 2026

Montevidéu, Uruguai (Foto: Reprodução/YouTube)

Nem Buenos Aires, nem Santiago. Um novo destino vem ganhando espaço entre os brasileiros que buscam uma viagem internacional no inverno sem gastar tanto e com mais tranquilidade.

Montevidéu, capital do Uruguai, tem se destacado como uma alternativa cada vez mais procurada.

A cidade chama a atenção principalmente pelo equilíbrio entre custo-benefício e segurança — dois fatores que pesam cada vez mais na escolha dos viajantes.

Com preços geralmente mais acessíveis do que outros destinos tradicionais da América do Sul, Montevidéu permite uma experiência internacional sem grandes excessos no orçamento.

Segurança e qualidade de vida atraem turistas

Um dos principais diferenciais da capital uruguaia é a sensação de segurança. Ruas organizadas, baixo índice de violência e clima tranquilo fazem com que turistas se sintam mais à vontade para explorar a cidade, inclusive à noite.

Além disso, a qualidade de vida elevada se reflete na limpeza urbana, na mobilidade e na organização dos espaços públicos, pontos frequentemente elogiados por visitantes brasileiros.

Custo-benefício impulsiona a escolha

Outro fator decisivo é o custo mais previsível. Apesar de não ser o destino mais barato da região, Montevidéu costuma ter valores mais estáveis e menos variações cambiais do que países vizinhos.

Hospedagens, alimentação e transporte podem ser planejados com mais controle, o que atrai especialmente quem busca viagens mais organizadas e sem surpresas no orçamento.

Experiência tranquila e clima de inverno

Durante o inverno, a cidade oferece um clima mais frio, porém sem extremos, ideal para quem quer aproveitar passeios urbanos, cafés e vinícolas nos arredores.

A orla do Rio da Prata, o Mercado del Puerto e a Cidade Velha estão entre os pontos mais visitados, combinando cultura, gastronomia e paisagens.

Com fácil acesso a partir do Brasil e um perfil mais tranquilo, Montevidéu vem se consolidando como uma opção inteligente para quem quer viajar no inverno sem abrir mão de segurança, conforto e uma boa experiência internacional.

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