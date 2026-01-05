Henrique & Juliano anunciam show em Goiânia durante nova turnê nacional

Apresentações terão número limitado e formato diferenciado

Gabriella Pinheiro - 05 de janeiro de 2026

Imagem mostra dupla Henrique & Juliano. (Foto: Divulgação)

Batizada de “Manifesto Musical”, a turnê nacional da dupla Henrique & Juliano já teve o cronograma divulgado. Entre as cidades confirmadas, Goiânia está na lista dos municípios que receberão a apresentação.

O evento está previsto para o dia 02 de maio deste ano, no estacionamento do Estádio Serra Dourada, localizado na Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás. A organização informou que os ingressos serão disponibilizados em breve.

Ao todo, conforme divulgado, a turnê passará por 10 cidades brasileiras entre os meses de maio e setembro de 2026. Os shows terão número limitado de apresentações e um formato diferenciado.

Segundo a produção, a proposta é oferecer apresentações mais longas, com repertório ampliado e momentos de interação da dupla com o público.

Além de Goiânia, também receberão os shows as cidades de Belo Horizonte, Recife, Manaus, Cariacica, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Salvador e Fortaleza.

