A vida na Terra pode ter começado com um impacto violento, e os cientistas acabaram de recriá-lo
Uma simulação moderna reacende perguntas antigas sobre começos, acaso e sobrevivência
A origem da vida na Terra sempre foi cercada por dúvidas, hipóteses concorrentes e longos debates científicos.
Agora, um novo experimento reacendeu essa discussão ao sugerir que um evento catastrófico, como o impacto de um grande corpo celeste, pode ter criado as condições ideais para o surgimento das primeiras moléculas biológicas.
Publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências, o estudo foi conduzido por uma equipe internacional liderada pelo bioquímico Yuta Hirakawa, da Universidade de Tohoku, no Japão.
Os pesquisadores buscaram testar, de forma prática, uma das teorias mais influentes sobre o início da vida: a hipótese do mundo do RNA, que propõe que o RNA surgiu antes mesmo do DNA e das proteínas.
No experimento, os cientistas combinaram componentes fundamentais do RNA com minerais comuns da Terra primitiva, como boratos e basalto.
A mistura foi submetida a ciclos de aquecimento e secagem, simulando ambientes geológicos instáveis, semelhantes aos que existiam há mais de 4 bilhões de anos.
O resultado surpreendeu: as moléculas se organizaram naturalmente, sem necessidade de catalisadores artificiais complexos. O basalto atuou como um catalisador mineral, enquanto os boratos ajudaram a estabilizar estruturas químicas frágeis.
Esse cenário reforça a ideia de que impactos violentos, associados a calor intenso, rochas vulcânicas e compostos trazidos do espaço, podem ter criado um atalho natural para o surgimento da vida no planeta.
Além de lançar nova luz sobre o passado da Terra, o estudo amplia o debate para fora dela. Componentes semelhantes já foram identificados em asteroides e em Marte, sugerindo que os ingredientes da vida podem ser comuns no universo.
Se confirmado, o nascimento da vida pode não ter sido um evento raro, mas uma consequência quase inevitável da própria formação dos planetas.
