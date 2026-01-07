Afinal, o papel-toalha pode ou não ser colocado no micro-ondas?

Nem tudo que parece seguro reage da mesma forma sob ondas eletromagnéticas

Magno Oliver - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Se vira nos 50)

Depois da air-fryer, o micro-ondas se tornou um dos eletrodomésticos mais utilizados na vida moderna, justamente pela praticidade.

No entanto, hábitos aparentemente simples, como cobrir ou apoiar alimentos com papel-toalha dntro dele, levantam dúvidas recorrentes sobre segurança.

A pergunta é direta, mas a resposta exige atenção a detalhes técnicos que nem sempre são conhecidos pelo consumidor. De modo geral, o papel-toalha pode ir ao micro-ondas, desde que seja usado corretamente.

Esse tipo de papel é feito majoritariamente de celulose, um material orgânico que não reage diretamente às ondas eletromagnéticas.

O aquecimento ocorre de forma indireta, quando a umidade presente no alimento transfere calor ao papel, ajudando a conter respingos e absorver gordura.

O problema surge quando o papel-toalha está seco demais, permanece por longos períodos no aquecimento ou entra em contato direto com pontos muito quentes. Nessas condições, ele pode superaquecer e até pegar fogo.

O risco aumenta ainda mais quando se utiliza papel reciclado ou impresso, que pode conter resíduos químicos, tintas ou partículas metálicas invisíveis.

Por isso, especialistas recomendam usar papel-toalha apenas por curtos períodos, sempre úmido e longe das paredes internas do aparelho.

Nunca se deve substituir recipientes próprios por papel, nem aquecer o micro-ondas vazio com ele dentro. O que parece um detalhe banal, na prática, envolve física, química e segurança doméstica e entender isso faz toda a diferença no dia a dia.

