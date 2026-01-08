Base Aérea de Anápolis tem novo comandante

Coronel Aviador que assume a função já atuou em uma das mais antigas unidades da FAB, o "Esquadrão Pampa"

Natália Sezil -
Tenente Coronel Aviador André Navarro de Lima Guimarães, novo comandante da Base Aérea de Anápolis.
Tenente Coronel Aviador André Navarro de Lima Guimarães, novo comandante da Base Aérea de Anápolis. (Foto: Câmara Municipal de Anápolis)

O Tenente Coronel Aviador André Navarro de Lima Guimarães é o novo comandante da Base Aérea de Anápolis. Ele substitui o Tenente Coronel Aviador Leandro Vinícius Coelho.

A solenidade aconteceu nesta quarta-feira (07) e contou com desfiles da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Exército Brasileiro, marcando a transição após dois anos de serviço do antigo comandante.

O Coronel Aviador André Navarro já atuou, previamente, como Instrutor no 2º/5º Grupo de Aviação – Esquadrão Joker. Além disso, foi Comandante do 1º/14º Grupo de Aviação – Esquadrão Pampa, uma das mais antigas unidades da FAB.

Na cerimônia, ele compartilhou a expectativa de que a mudança seja harmoniosa, cumprindo as metas da União enquanto mantém uma boa relação com a comunidade anapolina.

O militar também disse procurar equilíbrio no diálogo com os Poderes. “Essa interação é muito importante e desejamos que ela seja feita de forma profissional, respeitosa e apoiando as ações necessárias da Base Aérea para o melhor da nação”, afirma.

Considerada uma das bases aéreas mais importantes do país, por conta da proximidade com a capital federal, a BAAN já foi peça central em diversos episódios históricos.

A busca de brasileiros no começo da pandemia de Covid-19, o apoio durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e repatriações em locais de guerras são alguns exemplos.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

