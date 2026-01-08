Base Aérea de Anápolis tem novo comandante

Coronel Aviador que assume a função já atuou em uma das mais antigas unidades da FAB, o "Esquadrão Pampa"

Natália Sezil - 08 de janeiro de 2026

Tenente Coronel Aviador André Navarro de Lima Guimarães, novo comandante da Base Aérea de Anápolis. (Foto: Câmara Municipal de Anápolis)

O Tenente Coronel Aviador André Navarro de Lima Guimarães é o novo comandante da Base Aérea de Anápolis. Ele substitui o Tenente Coronel Aviador Leandro Vinícius Coelho.

A solenidade aconteceu nesta quarta-feira (07) e contou com desfiles da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Exército Brasileiro, marcando a transição após dois anos de serviço do antigo comandante.

O Coronel Aviador André Navarro já atuou, previamente, como Instrutor no 2º/5º Grupo de Aviação – Esquadrão Joker. Além disso, foi Comandante do 1º/14º Grupo de Aviação – Esquadrão Pampa, uma das mais antigas unidades da FAB.

Na cerimônia, ele compartilhou a expectativa de que a mudança seja harmoniosa, cumprindo as metas da União enquanto mantém uma boa relação com a comunidade anapolina.

O militar também disse procurar equilíbrio no diálogo com os Poderes. “Essa interação é muito importante e desejamos que ela seja feita de forma profissional, respeitosa e apoiando as ações necessárias da Base Aérea para o melhor da nação”, afirma.

Considerada uma das bases aéreas mais importantes do país, por conta da proximidade com a capital federal, a BAAN já foi peça central em diversos episódios históricos.

A busca de brasileiros no começo da pandemia de Covid-19, o apoio durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul e repatriações em locais de guerras são alguns exemplos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!