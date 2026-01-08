Cartórios emitem comunicado para brasileiros que possuem imóveis registrados

Orientação envolve a autocuratela, mecanismo que permite escolher antecipadamente quem administrará bens e representará o cidadão legalmente

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

Brasileiros que possuem imóveis ou outros bens registrados passaram a receber orientações sobre planejamento patrimonial e representação legal em situações futuras de incapacidade.

O comunicado ganhou relevância após o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regulamentar a chamada autocuratela.

O mecanismo permite que qualquer pessoa maior de idade escolha, de forma antecipada, quem será responsável por administrar seus bens e representá-la juridicamente, caso perca essa capacidade.

A medida é especialmente indicada para idosos e pessoas com deficiência, mas pode ser adotada por qualquer cidadão.

Embora não esteja prevista de forma expressa em lei, a autocuratela teve suas regras definidas por normativa do CNJ e já é aceita pelo Poder Judiciário. O procedimento pode ser feito em um cartório de notas ou pela plataforma E-Notariado.

No ato, o interessado pode indicar um ou mais curadores, em ordem de preferência.

O tabelião verifica se a manifestação ocorreu de forma livre e consciente, evitando riscos de abuso ou extorsão.

Mesmo com o documento formalizado, a curatela depende de validação judicial.

O processo conta com a participação do Ministério Público e inclui a análise das condições do curador indicado.

Especialistas explicam que o curador pode ser qualquer pessoa de confiança, sem exigência de vínculo familiar. Na ausência de indicação, o juiz nomeia o curador, priorizando cônjuge, pais e descendentes considerados aptos.