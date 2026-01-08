Este é o item que toda casa de classe média tem e os ricos fazem questão de não usar

Objeto comum nos lares brasileiros virou símbolo de praticidade e economia, mas é evitado por quem prioriza conforto silencioso e estética sofisticada

Gabriel Yuri Souto - 08 de janeiro de 2026

Simples, acessível e presente em milhões de lares, esse item ajuda a enfrentar o calor todos os dias — mas praticamente desaparece nas casas de alto padrão (Imagem: Reprodução)

Em praticamente toda casa de classe média no Brasil, ele está presente e funciona há anos sem chamar atenção. Ainda assim, cumpre um papel essencial no dia a dia, sobretudo em períodos de calor intenso.

Nesse cenário, a escolha costuma ser guiada pela praticidade. O item é barato, fácil de encontrar e consome pouca energia. Por isso, tornou-se uma solução recorrente para quem precisa aliviar o calor sem comprometer o orçamento.

Além disso, sua instalação simples e o uso imediato reforçam essa preferência. Enquanto isso, milhões de famílias seguem apostando nessa alternativa acessível para tornar os ambientes mais confortáveis.

Por outro lado, a realidade muda conforme o padrão da residência aumenta. Em casas de alto valor, esse objeto quase desaparece. Não por falta de necessidade, mas por decisão estética e funcional.

Nesses ambientes, conforto silencioso e visual limpo são prioridades. Assim, soluções mais discretas acabam substituindo opções consideradas improvisadas ou barulhentas.

O item em questão é o ventilador. Presente em salas e quartos da classe média, ele segue sendo um aliado eficiente. No entanto, entre os mais ricos, é evitado e trocado por sistemas de climatização embutidos e ar-condicionado central.

Dessa forma, o ventilador permanece como símbolo de economia e funcionalidade. Já o luxo prefere soluções invisíveis, silenciosas e, acima de tudo, muito mais caras.

