A temperatura exata para o ar-condicionado não pesar no bolso

Especialistas revelam que pequenos ajustes no termostato podem reduzir a conta de luz em até 20%

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Com a chegada das altas temperaturas, o ar-condicionado deixa de ser um item de luxo e se torna um aliado essencial para o conforto dentro de casa ou no escritório. No entanto, o alívio térmico costuma vir acompanhado de um “susto” no final do mês: a fatura de energia elétrica.

O que muitos consumidores não sabem é que existe uma temperatura ideal que equilibra o bem-estar térmico com a eficiência energética, evitando que o compressor do aparelho trabalhe em sobrecarga.

O número mágico: 23°C

De acordo com a maioria dos especialistas e órgãos de eficiência energética, como o Inmetro, a temperatura ideal para o ar-condicionado é 23°C.

Manter o aparelho nesta faixa é o ponto de equilíbrio por alguns motivos principais:

Eficiência do Compressor: Em 23°C, o aparelho consegue atingir o conforto térmico sem precisar manter o motor funcionando em potência máxima o tempo todo.

Saúde: Essa temperatura é a mais próxima da zona de conforto do corpo humano, evitando choques térmicos ao sair do ambiente e prevenindo o ressecamento excessivo das vias aéreas.

Economia Real: Cada grau que você reduz abaixo dos 23°C pode aumentar o consumo de energia em cerca de 7% a 10%. Ou seja, colocar o ar no 17°C não fará o quarto gelar mais rápido, apenas fará o aparelho gastar muito mais energia tentando alcançar um objetivo quase impossível em dias de calor extremo.

Mitos e verdades sobre o consumo

“Colocar no 16°C gela mais rápido?” Mito.

O ar-condicionado joga o ar na mesma temperatura, independentemente do que marca o visor. A temperatura selecionada é apenas o ponto em que você deseja que ele pare de gelar. Se você colocar no 16°C, ele apenas trabalhará por muito mais tempo sem desligar, consumindo energia freneticamente.

“O modo ‘Sleep’ realmente ajuda?” Verdade.

Esta função aumenta gradativamente a temperatura durante a madrugada (quando o corpo humano produz menos calor e o ambiente externo esfria), garantindo uma economia considerável enquanto você dorme.

Dicas extras para turbinar a economia

Além de manter o termostato nos 23°C, algumas medidas simples ajudam a manter o bolso protegido:

Mantenha os filtros limpos: Filtros sujos impedem a passagem do ar, forçando o motor a trabalhar o dobro.

Portas e janelas fechadas: Pode parecer óbvio, mas qualquer fresta faz o ar frio escapar e o calor externo entrar, impedindo o aparelho de “descansar”.

Cortinas e persianas: Evitar a incidência direta de sol no ambiente reduz drasticamente a carga térmica que o ar-condicionado precisa vencer.

Seguindo essas orientações, é possível aproveitar o frescor do verão sem precisar fazer cortes drásticos no orçamento familiar.

