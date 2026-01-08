Profissões que mais devem ganhar espaço em 2026, segundo o LinkedIn

Tecnologia, dados, saúde e gestão concentram as carreiras que mais crescem no Brasil

Isabella Valverde - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/Laura James)

A transformação acelerada do mercado de trabalho já impacta diretamente as carreiras mais promissoras no Brasil — e a tendência é se intensificar em 2026. Um novo levantamento divulgado pelo LinkedIn aponta as profissões com crescimento mais rápido no país, revelando um cenário fortemente influenciado pela tecnologia, pela análise de dados e por funções estratégicas.

Ao todo, o ranking reúne 25 cargos que vêm ganhando espaço de forma consistente. Mais da metade deles tem relação direta com ferramentas digitais, engenharia, dados ou inteligência artificial, mostrando que a tecnologia deixou de ser um setor isolado e passou a atravessar praticamente todas as áreas profissionais.

Tecnologia, dados e inteligência artificial lideram o ranking

As carreiras ligadas à tecnologia ocupam as primeiras posições da lista. O destaque absoluto é o cargo de engenheiro(a) de inteligência artificial, impulsionado pela popularização de grandes modelos de linguagem e soluções baseadas em IA.

Também aparecem em alta funções como especialista em dados, engenheiro(a) de confiabilidade, analista de eficiência energética e engenheiro(a) de segurança de processo, profissionais responsáveis por otimizar sistemas, reduzir riscos e apoiar decisões estratégicas.

Saúde mantém crescimento constante

O levantamento reforça a força contínua da área da saúde, que segue demandando profissionais qualificados. Funções como auxiliar de enfermagem, técnico(a) em microbiologia e coordenador(a) de pesquisa clínica figuram entre as carreiras que mais crescem.

Segundo o LinkedIn, esse movimento está ligado ao envelhecimento da população, à ampliação dos serviços médicos e ao avanço de pesquisas clínicas e farmacêuticas no Brasil.

Planejamento financeiro e investimentos ganham relevância

Cargos ligados à organização financeira e à análise de cenários também aparecem com destaque. Planejador(a) financeiro(a), analista de investimentos e analista de orçamento refletem a busca das empresas e das pessoas por maior controle patrimonial, especialmente em um ambiente econômico mais instável e desafiador.

Gestão, estratégia e desenvolvimento de negócios em alta

O ranking mostra ainda o fortalecimento de posições estratégicas dentro das organizações. Funções como gerente de planejamento estratégico, gerente de desenvolvimento de negócios, gerente de relações, gerente de projetos de marketing e gerente de sucesso do cliente indicam que as empresas valorizam profissionais capazes de liderar equipes, organizar recursos e sustentar o crescimento no longo prazo.

Logística, produção e operações seguem essenciais

Mesmo com a digitalização crescente, áreas operacionais continuam em evidência. Cargos como gerente de logística, analista de operações logísticas, líder de produção e gerente de instalações (facilities) aparecem no ranking, mostrando a importância da eficiência na cadeia de suprimentos, no controle de processos e na gestão de infraestrutura.

Mercado de trabalho híbrido, mas com limites

O estudo aponta que o trabalho remoto ou híbrido é mais comum em funções ligadas à tecnologia, dados, marketing e planejamento. Já profissões industriais, laboratoriais e operacionais seguem majoritariamente presenciais, devido à natureza prática das atividades e à menor possibilidade de digitalização.

Como o ranking foi elaborado

A lista “Empregos em alta” foi criada a partir de dados do Gráfico Econômico do LinkedIn, que analisou milhões de vagas ocupadas entre janeiro de 2023 e julho de 2025. Para entrar no ranking, os cargos precisaram apresentar crescimento consistente, volume relevante de anúncios e expansão significativa até 2025. Estágios, trabalhos temporários e funções concentradas em poucas empresas ficaram de fora.

O levantamento indica que o futuro do trabalho será cada vez mais técnico, analítico e conectado à tecnologia — e que investir em qualificação nessas áreas pode ser decisivo para quem busca oportunidades e estabilidade nos próximos anos.

