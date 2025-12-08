Aluguel dispara em Goiânia: bairros registram alta de até 51%, mostra levantamento

Levantamento analisou 5 mil anúncios ativos nas principais plataformas imobiliárias da capital

Paulo Roberto Belém - 08 de dezembro de 2025

Vista aérea da Praça do Cruzeiro, no Setor Sul. (Foto: Secom Goiânia)

Um estudo realizado em Goiânia revela cenários do mercado imobiliário da capital, com enfoque onde o preço do metro quadrado do aluguel mais subiu e mais caiu na cidade ao longo de 2025.

O levantamento da Loft analisou 5 mil anúncios ativos nas principais plataformas imobiliárias da capital. No período, o município registrou alta média de 10% no valor do metro quadrado do aluguel, alcançando o preço médio de R$ 35,83.

Mais caros e mais baratos

Entre os bairros que se valorizaram acima dessa média estão Setor Sul (51%), Alto da Glória (31%) e Vila Rosa (27%), além de Setor Sudoeste (23%), Setor Faiçalville (20%) e Setor Pedro Ludovico (20%).

Na outra ponta, entre as maiores quedas do aluguel do período, estão Serrinha (-29%), Setor Aeroporto (-14%) e Setor Sol Nascente (-7%).

Ao todo, 11 bairros apresentaram valorização acima da média municipal, distribuídos por diferentes regiões de Goiânia, incluindo áreas consolidadas e eixos de expansão. Por outro lado, 10 bairros registraram variações abaixo da média, com parte deles apresentando preços estáveis e outros, quedas expressivas.

O gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, avaliou o cenário dos setores mais caros. “Os bairros que estão valorizando acima da média deixam os proprietários em posição de maior força na negociação, já que a demanda ali está aquecida”, disse.

Por outro lado, nas regiões onde a valorização está abaixo da média, o locatário ganha poder de barganha, observou.

“Goiânia combina regiões de rápida expansão com bairros tradicionais e consolidados. Isso cria contrastes importantes dentro do mesmo ciclo. Entender a dinâmica específica de cada área é essencial para tomar boas decisões”, pontuou o gerente.

