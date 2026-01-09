Após identificação de fungos, Anvisa determina recolhimento de panetones das prateleiras de todo o país

A decisão atinge produtos da marca D’Viez e prevê reembolso aos consumidores que compraram unidades contaminadas

Gabriel Yuri Souto - 09 de janeiro de 2026

Medida preventiva envolve produtos populares e reforça a importância de atenção aos avisos sanitários antes do consumo (Imagem: Colagem)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento de quatro lotes de panetones da marca D’Viez após a identificação de fungos em algumas unidades distribuídas pelo país.

A decisão, publicada no Diário Oficial da União, também proíbe a venda, distribuição e consumo dos produtos até nova avaliação sanitária.

A medida atinge os panetones com lote 251027 e validade até 27 de fevereiro de 2026.

Estão entre os produtos recolhidos:

Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (140g);

Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons “Formato de Língua de Gato” (700g);

Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (700g);

Panetone com Frutas Trufado Tradicional (700g).

De acordo com a Anvisa, o recolhimento foi iniciado pela própria empresa de forma voluntária, após a constatação da contaminação em alguns lotes.

A ação tem caráter preventivo e busca garantir a segurança dos consumidores, evitando possíveis riscos à saúde.

Em nota, a D’Viez Indústria e Comércio de Chocolates Finos Ltda. informou que o problema se limita ao lote citado e que os demais produtos da marca podem ser consumidos normalmente.

A empresa pediu desculpas aos clientes e explicou que a identificação do lote aparece no verso da embalagem, em área branca ou dourada. Quem comprou produtos com esse número deve entrar em contato com a marca para solicitar reembolso integral.

Além dos panetones da D’Viez, a Anvisa também determinou o recolhimento de produtos da empresa Coguvita II Alimentos Ltda., fabricante das marcas Smush Smushnuts, Smushn Go, Smush Smushnola e Smush Mushroom Espresso.

Os itens foram proibidos por conterem ingredientes não autorizados no Brasil, como os cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps, e por apresentarem propaganda enganosa com alegações de saúde não comprovadas.

A Anvisa reforça que o consumidor deve verificar o número do lote e a validade dos produtos antes do consumo e evitar itens com alterações de cor, cheiro ou aparência.

