Governo libera benefício para estudantes da rede pública em 2026; veja quem vai receber

Pagamentos fazem parte do programa Pé-de-Meia, que pode garantir mais de R$ 3 mil por ano a alunos do ensino médio

Gabriel Yuri Souto - 09 de janeiro de 2026

Programa garante incentivo financeiro para ajudar jovens a permanecerem na escola e concluírem o ensino médio (Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O governo federal confirmou que o programa Pé-de-Meia seguirá ativo em 2026, garantindo um benefício financeiro a estudantes do ensino médio da rede pública inscritos em famílias de baixa renda.

A iniciativa tem como objetivo incentivar a permanência dos jovens na escola, reduzir a evasão escolar e estimular a conclusão do ensino médio, especialmente entre estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Pelo programa Pé-de-Meia, o estudante recebe R$ 200 pela confirmação da matrícula e R$ 200 mensais mediante comprovação de frequência mínima, somando até R$ 1.800 ao longo do ano.

Além disso, há um bônus de R$ 1.000 pela aprovação ao final do ano letivo, valor que só pode ser sacado após a conclusão do ensino médio.

Estudantes do terceiro ano ainda recebem um pagamento extra de R$ 200 pela participação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), elevando o total anual do benefício.

Para ter direito ao Pé-de-Meia em 2026, o aluno precisa estar matriculado no ensino médio da rede pública, possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular e integrar família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), dentro do limite de renda exigido.

Não é necessário fazer inscrição. O governo cruza automaticamente os dados das redes de ensino com o CadÚnico e, caso o estudante atenda aos critérios, a conta é aberta automaticamente em seu nome.

Os pagamentos começam a partir de fevereiro, após a atualização dos dados escolares pelas secretarias de educação.

Segundo o governo, o Pé-de-Meia é uma das principais estratégias para manter jovens na escola e ampliar as chances de conclusão do ensino médio no país.

