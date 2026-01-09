Não é São Paulo, nem Rio: a capital brasileira com o melhor sistema de transporte público e passagem mais barata do país

Quando o assunto é deslocamento urbano acessível, rápido e bem planejado, esse município conseguiu se destacar dentro e fora do país

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A capital brasileira que oferece o melhor sistema de transporte público e uma das passagens mais baratas do país pode surpreender muita gente, especialmente quem associa mobilidade eficiente apenas às maiores metrópoles.

Ainda assim, quando o assunto é deslocamento urbano acessível, rápido e bem planejado, uma capital brasileira conseguiu se destacar e virar referência dentro e fora do país.

Ao longo dos anos, essa cidade investiu em soluções inteligentes, integrou transporte e urbanismo e mostrou que é possível melhorar a rotina de quem depende do coletivo todos os dias.

Dados que mostram a eficiência do transporte coletivo

Entre os exemplos mais sólidos de mobilidade urbana no Brasil, uma capital brasileira mantém uma frota mensal de cerca de 1.164 veículos em circulação.

Esse sistema atende, em média, 14 milhões de passageiros por mês, sendo aproximadamente 12 milhões pagantes.

Além disso, pesquisas recentes indicam que a avaliação média do serviço chega a 7,78.

Os usuários costumam destacar a rapidez dos deslocamentos e a facilidade de pagamento.

Por outro lado, como acontece em quase todas as grandes cidades, ainda existem desafios, como superlotação em horários de pico e questões ligadas à segurança.

Mesmo assim, os números reforçam a importância do transporte público para o funcionamento da cidade e para a qualidade de vida da população.

Por que essa capital virou referência no Brasil e no mundo

É nesse ponto que o nome aparece: Curitiba. A capital brasileira construiu sua reputação em mobilidade desde a década de 1970, quando criou o sistema BRT, hoje replicado em dezenas de países.

Curitiba se destacou porque priorizou o transporte coletivo como eixo central do crescimento urbano.

Além disso, investiu continuamente em inovação, incluindo testes com ônibus elétricos, híbridos e combustíveis renováveis.

Esse conjunto de ações ajudou a reduzir emissões e tornar o sistema mais sustentável.

Não por acaso, a cidade já foi premiada em rankings internacionais de smart cities, reforçando sua posição como referência em planejamento urbano.

Planejamento urbano pensado para o transporte

Outro diferencial dessa capital brasileira está no desenho da cidade.

As principais avenidas foram projetadas para comportar corredores exclusivos de ônibus, conectando bairros distantes às áreas centrais.

Além disso, o sistema conta com terminais de integração e estações distribuídas estrategicamente.

Assim, o passageiro consegue trocar de linha sem pagar outra tarifa, o que reduz custos e economiza tempo.

Esse modelo evita sobreposição de trajetos, melhora a fluidez e garante previsibilidade para quem usa o transporte diariamente.

O papel do BRT no sucesso do sistema

O BRT, criado em Curitiba durante a gestão do urbanista Jaime Lerner, foi um marco mundial.

Ele combina a flexibilidade dos ônibus com características de sistemas de alta capacidade, como corredores exclusivos e estações de embarque rápido.

Nesse formato, os ônibus não disputam espaço com carros.

Além disso, o embarque em nível reduz o tempo de parada e aumenta a velocidade média das viagens.

Por isso, o sistema consegue transportar grandes volumes de pessoas de forma eficiente e com custo menor que metrôs tradicionais.

Estações-tubo e a experiência do passageiro

As estações-tubo também ajudam a explicar por que essa capital brasileira se destaca.

Criadas nos anos 1990, elas protegem os passageiros do clima e permitem o pagamento antecipado da passagem.

Como resultado, o embarque acontece de forma mais rápida e organizada.

Esse detalhe, que parece simples, faz grande diferença no dia a dia de quem depende do transporte público.

Passagem acessível e impacto no dia a dia

Outro ponto que chama atenção é o valor da tarifa, que figura entre os mais baixos do país entre as capitais.

Isso amplia o acesso da população ao sistema e reduz o peso do transporte no orçamento mensal.

Portanto, ao unir planejamento urbano, inovação e tarifa acessível, Curitiba consolidou um modelo que continua sendo observado por outras cidades brasileiras e estrangeiras.

