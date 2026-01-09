O que é a aposentadoria por incapacidade permanente e quem pode solicitar?

Entender como funciona esse tipo de proteção social ajuda o segurado a agir no momento certo e evitar insegurança financeira

Pedro Ribeiro - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A aposentadoria desperta dúvidas em muita gente, especialmente quando envolve problemas de saúde que impedem o trabalho.

Em situações assim, entender como funciona esse tipo de proteção social ajuda o segurado a agir no momento certo e evitar insegurança financeira.

O que caracteriza a incapacidade permanente

A aposentadoria por incapacidade permanente é concedida quando, após avaliação médica, o segurado é considerado incapaz de trabalhar e sem possibilidade de reabilitação em outra função.

O benefício é mantido enquanto a condição persistir.

Mesmo assim, o segurado pode ser convocado para novas perícias periódicas, geralmente a cada dois anos, conforme regras do INSS.

Quem tem direito ao benefício

Para solicitar a aposentadoria, o trabalhador precisa, em regra, ter pelo menos 12 meses de contribuição.

No entanto, há exceções legais, como acidentes ou doenças específicas.

Também é necessário manter a qualidade de segurado no momento em que a incapacidade é comprovada.

Como solicitar a aposentadoria

O pedido é feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Após entrar com CPF e senha, o segurado deve escolher a opção Pedir Novo Benefício e selecionar Benefício por incapacidade.

Se for necessário, o órgão agenda perícia presencial para confirmação das informações médicas.

Documentos exigidos

O segurado deve apresentar documento de identificação, CPF e laudo ou atestado médico legível, com data, assinatura, identificação do profissional e CID da doença.

Quando há representante legal, também é preciso apresentar procuração ou termo de representação.

Prazo e acompanhamento

Após a perícia, o prazo médio de resposta é de até 45 dias. O andamento pode ser acompanhado pelo Meu INSS, na opção Consultar Pedidos.

Quem precisa de ajuda permanente de outra pessoa pode solicitar um adicional de 25% no valor da aposentadoria, inclusive sobre o 13º salário.

O pedido também é feito pelo Meu INSS.

