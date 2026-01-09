Você acha que o leite do seu bebê é seguro? Eu também achava

Como mãe, meu coração aperta. Minha filha, de apenas um ano e meio, passou mal após consumir uma fórmula infantil da Nestlé. Descobrimos que o lote estava contaminado

Andreia Rezende - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Dizem que nasce uma mãe, nascem as preocupações, e por aqui não é diferente. Desde que me tornei mãe, vivo algumas angústias que nunca passaram pela minha cabeça viver. Começou com a Cecília ainda na barriga, quando eu refletia se eu conseguiria ser uma boa mãe. Depois tive medo de não ter leite suficiente e isso aconteceu, nos fazendo recorrer a fórmula. Angústias comuns da maternidade.

Essa semana, fiquei indignada, me senti impotente. Cecília começou a apresentar um quadro febril, de indisposição, dor, diarreia, letargia e mal estar incomum que me fez ficar alerta. Levamos ela ao pediatra que prontamente apresentou uma série de medicações e cuidados, mas ela não melhorava.

Foi aí que fomos surpreendidos pela proibição de alguns lotes de fórmulas infantis da Nestlé Brasil. E sim, as latas da fórmula que Cecília toma, estavam entre os lotes contaminados. Suspendemos imediatamente.

Na nota da Nestlé é informado que a ingestão de alimentos contaminados pode provocar os sintomas identificados na Cecília. Eles também informaram como realizar a troca e a devolução, mas não apresentaram caminhos para atendimento e acompanhamento das crianças que ingeriram o produto. Vivi uma nova experiência como mãe: a indignação por pagar um alto custo e perceber que as relações de consumo por parte da Nestlé estão longe de ter humanidade e segurança.

Minha filha está se recuperando e eu uso esse espaço para alertar que casos como esse não podem ficar impunes. Já temos tantos desafios para criar nossos filhos. Imagina ter de agir com normalidade com erros que colocam em risco a vida de nossos bebês. Quando não há ações contundentes para correção de possíveis erros, fica claro que tal qual o slogan da Nestlé, sem “boa (e segura) comida, não há boa vida”.

Esse é um alerta para quem ainda não se informou do assunto e também sobre como estamos tratando nas relações de consumo.