Governo passa a renovar CNH automaticamente e sem custo para bons condutores

Renovação digital ocorre no vencimento da habilitação, sem taxas ou exames presenciais, e vale para motoristas sem infrações registrados no sistema nacional

Gabriel Yuri Souto Gabriel Yuri Souto -
motoristas terão a CNH renovada automaticamente e sem custos
Motoristas terão a CNH renovada automaticamente e sem custos (Foto: Reprodução)

O Governo Federal passou a renovar automaticamente e sem custo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de motoristas classificados como bons condutores.

A medida é operacionalizada por meio do aplicativo CNH do Brasil, desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), em parceria com o Ministério dos Transportes.

A renovação ocorre de forma automática na data de vencimento do documento, sem necessidade de comparecimento aos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans), pagamento de taxas ou realização de exames médicos presenciais.

Leia também

O condutor recebe a notificação diretamente no aplicativo, onde a CNH atualizada fica disponível em formato digital.

Quem tem direito à renovação automática

O benefício é concedido aos motoristas que estejam cadastrados no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC) e não possuam infrações registradas no período considerado pela política pública.

A proposta diferencia condutores com histórico regular daqueles que acumulam infrações.

Não podem utilizar a renovação automática motoristas com 70 anos ou mais. Condutores com idade entre 50 e 69 anos têm direito ao benefício apenas uma vez.

Também ficam excluídos os casos em que a CNH possui prazo de validade reduzido por recomendação médica.

A renovação automática garante a versão digital do documento. Quem optar pela CNH física poderá solicitá-la ao Detran do respectivo estado, mediante pagamento da taxa definida localmente.

Impacto nacional e economia para motoristas

O Brasil possui cerca de 80 milhões de condutores habilitados. Antes da mudança, mais de 10 milhões de renovações eram realizadas anualmente, com custos e exigências iguais para todos os motoristas.

Entre dezembro e janeiro, cerca de 70% dos condutores que precisariam renovar a CNH foram classificados como bons condutores, o que resultou em mais de 300 mil renovações automáticas em um único mês.

A economia estimada no período ultrapassa R$ 120 milhões.

Mudança na política de trânsito

Segundo o Ministério dos Transportes, a iniciativa representa uma mudança na lógica da política pública de trânsito, que passa a premiar o bom comportamento em vez de adotar um modelo exclusivamente punitivo.

O governo também relaciona a medida à tentativa de reduzir um passivo histórico do sistema, já que milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, afastados do processo formal por custos, burocracia e tempo exigido.

Com a digitalização e a automação do serviço, a expectativa é ampliar o acesso, reduzir fraudes e tornar a gestão do trânsito mais eficiente, com base em dados e comportamento dos condutores.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Yuri Souto

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias