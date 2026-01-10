Placa de proibido estacionar nem sempre vale 24 horas e muitos motoristas não sabem disso

Restrição pode ter dias e horários específicos, e falta de atenção à sinalização complementar pode render multa e pontos na carteira

Gabriel Yuri Souto - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Muitos motoristas acreditam que toda placa de “proibido estacionar” vale durante as 24 horas do dia, mas isso nem sempre é verdade. Em diversas ruas e avenidas, a restrição funciona apenas em horários ou dias específicos, algo que passa despercebido por grande parte dos condutores.

A diferença está na sinalização complementar. Quando a placa traz informações adicionais, como horários, dias da semana ou períodos determinados, a proibição só vale dentro do intervalo indicado. Fora desse horário, o estacionamento pode ser permitido.

É comum, por exemplo, encontrar vias onde o estacionamento é proibido apenas em horário comercial ou em dias úteis, para garantir fluidez no trânsito. Nessas situações, estacionar à noite, aos fins de semana ou fora do período indicado não configura infração.

Quando a placa aparece sem qualquer complemento, a regra muda. Nesse caso, a proibição vale de forma contínua, durante todo o dia e todos os dias da semana. Saber diferenciar essas situações é essencial para evitar multas desnecessárias.

Outro detalhe importante são as setas nas placas, que indicam exatamente onde começa e onde termina a restrição. Ignorar esse símbolo pode levar o motorista a estacionar em um trecho proibido acreditando estar fora da área de alcance da placa.

Qual é a diferença entre parar e estacionar?

No trânsito, os termos não significam a mesma coisa, embora muita gente confunda. A diferença está no tempo e na intenção da imobilização do veículo.

Parar é imobilizar o carro por um curto período, apenas pelo tempo necessário para embarque ou desembarque de passageiros, sem que o motorista se afaste do veículo. É uma ação rápida, como deixar alguém na porta de um prédio.

Estacionar, por outro lado, é quando o veículo permanece parado por mais tempo, com o motorista ausente ou sem intenção imediata de sair. Mesmo com o pisca-alerta ligado, se a permanência for prolongada, caracteriza estacionamento.

Por isso, existem locais onde é permitido parar, mas proibido estacionar. Nesses pontos, o motorista pode fazer uma parada rápida, mas não deixar o veículo por tempo maior.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, estacionar em local proibido é infração e pode gerar multa e pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A recomendação de especialistas é simples: antes de sair do carro, leia toda a placa com atenção.

Nem sempre o “proibido estacionar” vale o dia todo, mas quando vale, a multa chega rápido. Atenção à sinalização ainda é a melhor forma de evitar dor de cabeça.

