Advogada explica: imóveis agora podem ser regularizados mesmo sem escritura

Novas soluções permitem transformar posse em propriedade com rapidez, menos burocracia e segurança jurídica diretamente em cartório

Daniella Bruno - 05 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

A irregularidade de imóveis ainda representa um desafio comum no Brasil, afetando milhões de proprietários que possuem apenas contratos de compra e venda ou que ocupam um imóvel há anos sem documentação formal.

Essa situação gera insegurança, impede negociações e pode trazer prejuízos no futuro. No entanto, novas alternativas legais têm mudado esse cenário. Hoje, já é possível regularizar imóveis mesmo sem escritura, utilizando procedimentos extrajudiciais mais rápidos e acessíveis.

Regularização sem Justiça ganha espaço no Brasil

Atualmente, o proprietário não precisa mais recorrer necessariamente à Justiça para regularizar um imóvel. Ele pode resolver a situação diretamente em cartório, o que reduz tempo e burocracia.

Entre as principais soluções, está a adjudicação compulsória administrativa. Esse mecanismo permite que o comprador obtenha a escritura definitiva quando já quitou o imóvel, mas o vendedor não formalizou a transferência.

Além disso, o usucapião extrajudicial também se destaca como alternativa eficiente. Nesse caso, quem ocupa o imóvel de forma contínua e pacífica por determinado período pode solicitar o reconhecimento da propriedade diretamente no cartório.

Dessa forma, o processo se torna mais ágil, menos desgastante e com maior previsibilidade.

Regularização valoriza o imóvel e evita prejuízos

Quando o proprietário regulariza o imóvel, ele amplia imediatamente suas possibilidades. Ele passa a poder vender, financiar, transferir e até utilizar o bem como garantia.

Além disso, a regularização aumenta o valor de mercado do imóvel. Compradores e instituições financeiras priorizam imóveis com documentação em dia, o que facilita negociações e reduz riscos.

Por outro lado, manter o imóvel irregular limita essas oportunidades. O proprietário enfrenta dificuldades para formalizar transações e pode até perder oportunidades de negócio.

Por isso, agir com antecedência evita problemas e protege o patrimônio.

Procedimento exige atenção e orientação especializada

Apesar de mais simples, o processo extrajudicial exige organização. O proprietário precisa reunir documentos, comprovar a situação do imóvel e atender aos requisitos legais.

Além disso, a presença de um advogado continua sendo fundamental. O profissional orienta sobre o melhor caminho, evita erros e acelera a regularização.

Com isso, o processo se torna mais seguro e eficiente, reduzindo riscos de indeferimento ou atrasos.

Regularizar é proteger seu patrimônio

Quem regulariza o imóvel garante segurança jurídica e evita conflitos futuros. Além disso, transforma um bem irregular em um ativo valorizado e plenamente utilizável.

Portanto, adiar essa decisão só prolonga riscos e limita possibilidades. Ao agir agora, o proprietário resolve pendências, valoriza o imóvel e ganha tranquilidade.

Confira no post abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Henriette Brigagão | Advogada Trabalhista (@drahenrietteadvogada)

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