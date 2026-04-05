Jiboia é encontrada em quintal de casa e assusta moradores em Caldas Novas

Animal estava em árvore dentro do imóvel e foi capturado com segurança antes de ser devolvido à natureza

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Jiboia é encontrada em quintal de casa e assusta moradores em Caldas Novas
Cobra estava enroscada em uma árvore quando foi descoberta e capturada. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma cobra jiboia foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (05), após aparecer no quintal de uma residência em Caldas Novas e assustar moradores.

O caso foi registrado por volta das 07h36, no Setor Parque Flamboyant.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram o animal enrolado em uma árvore dentro do imóvel, o que gerou preocupação em quem estava na casa.

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A equipe realizou a captura, conseguindo conter a jiboia com segurança e sem causar ferimentos.

Após o resgate, a cobra foi colocada em local apropriado para transporte e, posteriormente, devolvida à natureza, em uma área afastada da zona urbana.

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Isabella Valverde

Isabella Valverde

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

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