Jiboia é encontrada em quintal de casa e assusta moradores em Caldas Novas

Animal estava em árvore dentro do imóvel e foi capturado com segurança antes de ser devolvido à natureza

Isabella Valverde - 05 de abril de 2026

Cobra estava enroscada em uma árvore quando foi descoberta e capturada. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma cobra jiboia foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (05), após aparecer no quintal de uma residência em Caldas Novas e assustar moradores.

O caso foi registrado por volta das 07h36, no Setor Parque Flamboyant.

Quando chegaram ao local, os militares encontraram o animal enrolado em uma árvore dentro do imóvel, o que gerou preocupação em quem estava na casa.

A equipe realizou a captura, conseguindo conter a jiboia com segurança e sem causar ferimentos.

Após o resgate, a cobra foi colocada em local apropriado para transporte e, posteriormente, devolvida à natureza, em uma área afastada da zona urbana.

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