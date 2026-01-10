Rio de Janeiro ativa protocolo de calor com máxima prevista de 39°C

Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo ficará estável, com poucas nuvens, sem chuva e com ventos que podem variar de moderados a fortes

Folhapress - 10 de janeiro de 2026

Praia lotada na madrugada, no Rio de Janeiro. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – A cidade do Rio de Janeiro ativou na manhã deste sábado (10) o nível três do Protocolo de Calor, terceiro estágio de uma escala que vai até o nível cinco, considerado o mais crítico.

O Calor 3 é acionado quando há registro de temperatura entre 36°C e 40°C com previsão de permanência ou aumento por, ao menos, três dias consecutivos.

Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo ficará estável, com poucas nuvens, sem chuva e com ventos que podem variar de moderados a fortes. A temperatura máxima deve atingir 39°C.

A prefeitura orientou a população a adotar medidas preventivas e ficar atenta aos comunicados oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações Rio.

As principais recomendações são reduzir a exposição direta ao sol, especialmente no horário das 10h às 16h, usar protetor solar para prevenir queimaduras e a proteger as crianças com chapéus.

A prefeitura também recomendou a população a aumentar da ingestão de líquidos, consumir alimentos leves, usar roupas frescas e evitar bebidas alcoólicas ou muito doces.

Em caso de sintomas como mal-estar ou tontura, a orientação é procurar uma unidade de saúde.

O nível 3 do Protocolo de Calor foi acionado pela última vez na véspera de Natal, período em que a temperatura máxima atingiu 36,7°C.

Em dezembro, o Governo do Rio de Janeiro iniciou uma ação com pontos de hidratação para atender banhistas no Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema e Parque Madureira.

A ação também foi organizada nas estações de trem da Central do Brasil, Bangu, Campo Grande e Madureira. As 27 UPAs estaduais também servirão como pontos de hidratação.

Em fevereiro de 2025, a cidade alcançou o nível 4 do protocolo de calor, quando registrou a temperatura mais alta já identificada pelo Sistema Alerta Rio, 44°C em 17 de fevereiro.