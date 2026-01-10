Técnica usada para aumentar o sinal do Wi-Fi é eficaz e a mais recomendada pelos técnicos

Uso de repetidores e adaptadores simples melhora a cobertura da internet e resolve falhas comuns de conexão dentro de casa

Denilson Boaventura - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quedas frequentes de conexão, sinal fraco em alguns cômodos e instabilidade na internet são problemas mais comuns do que muitos imaginam.

Na maioria dos casos, o defeito não está no roteador nem no plano contratado, mas na dificuldade do sinal em alcançar todos os ambientes do imóvel.

Um acessório simples, barato e fácil de instalar tem sido a solução mais indicada por técnicos para ampliar a cobertura do Wi-Fi sem exigir mudanças complexas na rede.

O sinal perde intensidade ao atravessar paredes, lajes e móveis, especialmente em casas grandes ou apartamentos com muitos obstáculos.

Repetidores, extensores e adaptadores funcionam como pontos intermediários, recebendo o sinal do roteador principal e redistribuindo para áreas onde a conexão chega fraca.

Essa técnica reduz quedas, melhora a estabilidade da rede e evita que o roteador opere constantemente no limite.

Há modelos acessíveis no mercado que atendem bem diferentes necessidades, desde quartos mais afastados até casas térreas e apartamentos médios.

Esses dispositivos não criam uma nova internet, mas distribuem melhor o sinal já existente, desde que instalados em um ponto onde a conexão ainda seja razoável.

Os preços variam, mas já é possível encontrar equipamentos confiáveis de marcas conhecidas por valores acessíveis, capazes de eliminar pontos cegos e melhorar tarefas como streaming, videochamadas e navegação.

A instalação costuma ser rápida e intuitiva, feita em poucos minutos por meio de aplicativos ou assistentes no navegador.

O posicionamento correto é fundamental para o bom desempenho, sendo recomendado instalar o repetidor entre o roteador e a área com sinal fraco.

Especialistas e criadores de conteúdo em tecnologia demonstram que a configuração é simples, reforçando que a solução está ao alcance de qualquer usuário doméstico.

