Ana Castela revela diagnóstico após adiamento de show por saúde

Comunicado oficial destacou que a apresentação foi adiada em respeito a uma orientação médica direcionada para a artista

Folhapress - 11 de janeiro de 2026

Imagem mostra Ana Castela durante show. (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Ana Castela, 22, explicou porque adiou uma apresentação prevista para neste sábado (10) em São Sebastião (SP) por “motivos de saúde”.

A cantora publicou um Stories explicando o que a fez adiar o show. “Bom dia, gente! Para quem está preocupado comigo, estou bem, graças a Deus. Possivelmente, estou com cálculo renal, a famosa ‘pedra nos rins’, mas já estou me tratando, estou melhor e vejo vocês hoje no show às 19h.”

Muito obrigada por todas as mensagens de carinho, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês.Ana Castela

O show, marcado para neste sábado (10), será realizado neste domingo (11). O comunicado oficial destacou que a apresentação foi adiada em respeito a uma orientação médica direcionada para a artista.

A decisão foi tomada visando a recuperação e o bem-estar da artista, garantindo a qualidade da apresentação e a melhor experiência ao público. Os ingressos adquiridos permanecem válidos para a nova data.diz um trecho do comunicado oficial