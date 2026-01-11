Cidade mais populosa do mundo está afundando e corre risco de desaparecer do mapa

Jacarta enfrenta um colapso ambiental histórico e pode ficar submersa nas próximas décadas, mesmo com milhões de pessoas vivendo sobre o perigo

Gabriel Yuri Souto - 11 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Jacarta, capital da Indonésia, vive um drama urbano sem precedentes. A cidade mais populosa do mundo, com mais de 42 milhões de habitantes, está literalmente afundando.

Pesquisas indicam que partes inteiras da capital podem ficar submersas até 2050, caso as autoridades não adotem medidas mais urgentes.

Por que Jacarta está afundando

O fenômeno, conhecido como subsidência do solo, ocorre quando o terreno cede lentamente. Isso acontece principalmente por causa da extração excessiva de água subterrânea, prática comum entre moradores e indústrias.

O peso de prédios gigantescos e o avanço do asfalto, que impede a infiltração da chuva, agravam ainda mais o problema. Em alguns bairros, o solo afunda até 25 centímetros por ano, um dos índices mais altos do planeta.

O impacto das mudanças climáticas

Além do afundamento, Jacarta sofre com o aumento do nível do mar. A cidade está localizada na costa norte da ilha de Java e é cortada por 13 rios, o que a torna altamente vulnerável.

Durante a estação das chuvas, as águas invadem casas e ruas, deixando milhares de famílias ilhadas. Atualmente, boa parte da região norte já está abaixo do nível do mar.

Para tentar conter o avanço das águas, o governo constrói o Grande Muro do Mar, um projeto bilionário que lembra os diques holandeses.

A estrutura deve reduzir as inundações, mas especialistas alertam que a medida é apenas temporária. O verdadeiro problema está no subsolo, e a cidade continuará afundando se o consumo de água subterrânea não for controlado.

A nova capital Nusantara

Ciente da gravidade da situação, a Indonésia decidiu transferir sua capital para uma nova cidade chamada Nusantara, localizada na ilha de Bornéu.

O projeto custará cerca de US$ 30 bilhões e busca descentralizar o poder econômico e político de Jacarta. Apesar disso, milhões de pessoas ainda dependem da metrópole e seguem expostas a enchentes, poluição e instabilidade do solo.

Jacarta afunda mais rápido que Veneza, famosa por seus canais e por enfrentar o mesmo tipo de problema. Além disso, estudos mostram que 40% da cidade já está abaixo do nível do mar.

Por essa razão, ela se tornou um dos principais símbolos da crise climática global. Cidades como Bangkok, Manila e Nova Orleans enfrentam desafios parecidos e observam de perto o que acontece na capital indonésia.

Um alerta para o mundo

O caso de Jacarta mostra como o crescimento urbano desordenado e o descuido ambiental podem colocar em risco a sobrevivência de uma cidade inteira.

Se nada mudar, o que hoje é uma metrópole vibrante poderá se tornar uma Atlântida moderna, engolida pelas águas em poucas décadas..

