PM prende suspeitos de envolvimento em briga que terminou com homem ferido no pescoço em bar de Anápolis

Vítima precisou ser encaminhada às pressas para o HEANA, após sofrer ferimentos graves

Augusto Araújo - 11 de janeiro de 2026

Suspeito admitiu ter cometido o crime, que levou homem a ser internado no HEANA. (Foto: Reprodução)

Foram detidos dois suspeitos de uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada deste domingo (11), após uma confusão na saída de um bar badalado da Vila Jaiara.

Na ocasião, um homem de 31 anos acabou sendo encaminhado em estado delicado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) após ser atingido no pescoço durante a briga.

Testemunhas apontaram que a vítima teria sido agredida quando ia se despedir de uma amiga, junto a um primo dele. Isso porque o homem, que acompanhava a mulher, teria ficado com ciúmes, dando início à discussão.

Assim, o suspeito teria utilizado uma garrafa para golpear o pescoço do outro homem, provocando um corte profundo e intenso sangramento.

Após o ocorrido, o suposto autor teria fugido do local em um veículo de aplicativo, acompanhado da mulher e um primo que estava com ele.

Contudo, a Polícia Militar (PM) deu início a um trabalho de buscas pelos envolvidos, que foram localizados em um imóvel no Residencial Araguaia.

Ao serem abordados, um deles confirmou que empurrou um dos envolvidos, pois ele estaria assediando a mulher, que seria namorada dele.

Já o autor da garrafada que cortou o pescoço da vítima confirmou a agressão, mas alegou estar apenas defendendo o primo ao desferir o golpe.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para a delegacia, para que fossem tomados os devidos procedimentos legais.

