Por ciúmes, homem sofre corte profundo no pescoço durante confusão em bar badalado de Anápolis

Vítima precisou ser encaminhada às pressas para o HEANA, devido à seriedade do ferimento

Augusto Araújo - 11 de janeiro de 2026

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

Um homem, de 31 anos, foi encaminhado em estado delicado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA) após ser atingido no pescoço durante uma confusão registrada na madrugada deste domingo (11).

O caso ocorreu após um desentendimento em um bar localizado na Vila Jaiara.

De acordo com testemunhas, a vítima havia deixado o estabelecimento acompanhada de um primo, quando ambos foram se despedir de uma amiga.

No local, um terceiro indivíduo, que acompanhava a mulher, teria ficado com ciúmes, iniciado uma discussão e, em seguida, empurrado um dos envolvidos.

Ainda conforme o relato, o suspeito utilizou uma garrafa para golpear o pescoço da vítima, provocando um corte profundo e intenso sangramento.

Após a agressão, o autor fugiu do local em um veículo de aplicativo, acompanhado da mulher que estava com ele.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos na UPA da Vila Jaiara e, devido à gravidade do ferimento, foi transferida para o HEANA.

Até a última atualização, o estado do homem era preocupante, pela profundidade do corte. O Portal 6 segue os trabalhos de apuração para revelar o estado atual do homem.

O caso foi registrado em uma delegacia e deve ser investigado pelas autoridades competentes.

