Remédio para pressão alta está sendo recolhido das prateleiras após ordem da Anvisa

Órgão determinou a suspensão de lote específico após identificar erro de embalagem que pode levar pacientes a usar o medicamento errado

Isabella Valverde - 12 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um dos medicamentos mais usados no tratamento da pressão alta no Brasil está sendo recolhido do mercado após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A medida envolve um lote específico da hidroclorotiazida 25 mg, amplamente prescrita para controle da hipertensão arterial.

De acordo com a Anvisa, a decisão foi tomada após a identificação de um erro de embalagem. Em algumas unidades do lote afetado, o conteúdo encontrado dentro da caixa não correspondia ao medicamento descrito no rótulo, o que pode levar o paciente a ingerir um remédio diferente do prescrito pelo médico.

O recolhimento atinge o lote OA3169 da hidroclorotiazida 25 mg, fabricado pela MedQuímica Indústria Farmacêutica Ltda. A Anvisa determinou a suspensão imediata da venda, distribuição e uso do produto em todo o território nacional, como medida preventiva.

Apesar da ação, a agência informou que não há registro de eventos adversos graves relacionados ao lote até o momento.

Ainda assim, o erro representa risco potencial, especialmente para pacientes que dependem do uso contínuo do medicamento para manter a pressão arterial controlada.

A hidroclorotiazida é um diurético bastante utilizado no tratamento da hipertensão e de outras condições cardiovasculares, sendo um dos remédios mais vendidos no país. Por isso, a Anvisa orienta que pacientes confiram atentamente o rótulo e o conteúdo da embalagem antes de utilizar o medicamento.

Quem tiver em casa caixas pertencentes ao lote suspenso deve interromper o uso imediatamente e procurar a farmácia onde adquiriu o produto para receber orientações sobre a substituição. Em caso de dúvidas ou reações inesperadas, a recomendação é buscar atendimento médico.

A Anvisa reforça que ações de recolhimento fazem parte do sistema de vigilância sanitária e têm como objetivo garantir a segurança dos pacientes e a qualidade dos medicamentos comercializados no Brasil.

