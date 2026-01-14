A saúde bucal dos animais: um problema silencioso que vai além da boca

Cuidar da saúde bucal não é um detalhe estético, é uma questão de bem-estar, prevenção e responsabilidade

Seliane da SOS - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Freepik)

Quando se fala em saúde dos animais, muitos tutores ainda associam o cuidado apenas à vacinação, alimentação e controle de parasitas. No entanto, um aspecto essencial costuma ser negligenciado: a saúde bucal. O que muita gente não sabe é que problemas na boca não se limitam aos dentes e gengivas, eles podem comprometer todo o organismo do animal.

A doença periodontal, condição mais comum na odontologia veterinária, afeta a maioria dos pets adultos. Ela se desenvolve de forma lenta e silenciosa, começando com o acúmulo de placa bacteriana e tártaro, evoluindo para inflamações gengivais, dor intensa, perda dentária e infecções. Em muitos casos, os sinais só são percebidos quando a doença já está avançada.

O risco, porém, vai além do desconforto local. As bactérias presentes na cavidade oral podem alcançar a corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo, causando lesões em órgãos vitais como coração, rins e fígado.

Esse processo, conhecido como bacteremia, pode agravar doenças pré-existentes e reduzir significativamente a expectativa e a qualidade de vida dos animais.

Outro ponto de atenção é a falsa ideia de que o mau hálito é algo normal em cães e gatos. Na maioria das vezes, o odor forte é um sinal claro de doença bucal e não deve ser ignorado.

Gengivas avermelhadas, sangramento, dificuldade para mastigar, perda de apetite e mudanças de comportamento também são alertas importantes.

A prevenção ainda é o caminho mais eficaz. A escovação regular dos dentes, com produtos específicos para animais, ajuda a controlar a placa bacteriana e evita a progressão da doença periodontal.

O ideal é que esse hábito seja introduzido desde filhote, mas animais adultos também podem se adaptar com orientação adequada. É fundamental reforçar que pastas de dente humanas são tóxicas para pets e jamais devem ser utilizadas.

Além da higiene em casa, a avaliação periódica com um médico-veterinário é indispensável. Em muitos casos, procedimentos como a limpeza profissional sob anestesia são necessários para remover o tártaro acumulado e devolver conforto ao animal.

Cuidar da saúde bucal não é um detalhe estético, é uma questão de bem-estar, prevenção e responsabilidade. Olhar para a boca do animal é olhar para a sua saúde como um todo. Ignorar esse cuidado pode significar dor silenciosa hoje e consequências graves amanhã.

