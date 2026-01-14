Nova escala de trabalho: supermercado adere à jornada 5x2 e vai fechar aos domingos

Nova escala de trabalho: supermercado adere à jornada 5×2 e vai fechar aos domingos

Uma decisão interna começa a alterar hábitos que pareciam consolidados no varejo

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2026

Supermercados aderem a caixas de autoatendimento (Foto: Captura de tela/ YouTube)

Uma importante rede de supermercados anunciou mudanças na jornada de trabalho que devem impactar o funcionamento de algumas unidades a partir de 2026.

A empresa decidiu ampliar a adoção da escala 5×2, modelo que prevê cinco dias consecutivos de trabalho seguidos por dois dias de descanso, alterando rotinas tradicionais do varejo.

A iniciativa parte da Rede de Supermercados Pague Menos, que já aplica esse formato em unidades localizadas em Limeira e São Pedro.

A proposta agora é expandir gradualmente o modelo para outras cidades, como parte de uma reorganização interna voltada à gestão de equipes e à melhoria das condições de trabalho.

Como consequência direta da nova escala, algumas lojas terão mudanças nos horários de atendimento. Em Santa Bárbara d’Oeste, uma das unidades deixará de funcionar aos domingos a partir de meados de janeiro.

Em outros municípios, haverá redução no horário de abertura nesse dia, com funcionamento concentrado entre a manhã e o início da noite.

Segundo a empresa, a adequação dos horários é necessária para viabilizar a nova organização das jornadas, garantindo folgas consecutivas e melhor distribuição das equipes ao longo da semana.

A rede destaca que as alterações serão feitas de forma gradual, respeitando as particularidades de cada unidade.

A empresa não divulgou um cronograma para a implementação completa da escala 5×2 em todas as lojas, nem descartou novas mudanças ao longo do ano.

O movimento, no entanto, sinaliza uma tendência crescente no setor varejista de buscar equilíbrio entre eficiência operacional, qualidade de vida dos trabalhadores e adaptação às demandas locais.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!