Fim da escala 6×1: comerciantes já começam a testar nova jornada de trabalho

Mesmo em debate no Congresso, proposta começa a influenciar decisões no comércio e empresários relatam ganhos de produtividade

Gabriel Yuri Souto - 09 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/ Agência Brasil)

Mesmo sem aprovação no Congresso Nacional, a discussão sobre o fim da escala 6×1 já começa a provocar mudanças práticas no mercado de trabalho.

Comerciantes e empresários têm se antecipado a uma possível alteração na legislação e adotado, de forma voluntária, jornadas com mais dias de descanso para os funcionários.

As mudanças não são obrigatórias e ocorrem por decisão interna das empresas.

Ainda assim, empresários relatam melhora no rendimento das equipes, redução do desgaste físico e emocional e avanço na qualidade do atendimento ao público.

Experiências semelhantes já mostram impactos concretos. Assim, wm entrevista ao portal Folha do Estado, o CEO da empresa de tecnologia Vockan, Fabrício Oliveira, afirmou que a adoção de uma jornada reduzida trouxe ganhos expressivos.

“Entregamos mais, com gestão de tempo, treinamento para foco e fim das reuniões desnecessárias. A produtividade cresceu 32%”, relatou o empresário ao comentar os resultados após a mudança no modelo de trabalho.

Portanto, a proposta em debate prevê o fim da escala 6×1, em que o trabalhador atua seis dias seguidos para folgar apenas um, substituindo o modelo por jornadas que garantam dois dias consecutivos de descanso semanal.

O tema ganhou força nas redes sociais e passou a dividir opiniões entre entidades empresariais e representantes dos trabalhadores.

Especialistas destacam que, enquanto não houver aprovação e regulamentação, nenhuma empresa é obrigada a alterar sua escala de trabalho.

Qualquer mudança deve respeitar a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ser formalizada por meio de acordo interno para evitar riscos jurídicos.

Mesmo assim, o movimento de adesão antecipada indica que a discussão vai além do campo político e já começa a influenciar decisões no comércio, sinalizando possíveis mudanças nas relações de trabalho nos próximos anos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!