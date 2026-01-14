Vini Jr é alvo de racismo antes de jogo do Real Madrid; Courtois reage

Atacante do Real Madrid foi alvo de cânticos racistas antes de duelo pela Copa do Rei, e caso voltou a expor episódios recorrentes de discriminação na Espanha

Folhapress - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Vini Jr, atacante do Real Madrid, voltou a ser vítima de racismo antes de um jogo da equipe espanhola  desde que chegou ao time europeu, o brasileiro acumula episódios em que é alvo de ataques do tipo.

O brasileiro foi alvo de cânticos racistas por parte de torcedores do Albacete. Os times estão jogando na tarde desta quarta-feira (14) em duelo das oitavas de final da Copa do Rei, e Vini foi escalado como titular.

O As, um dos principais jornais da Espanha, flagrou a ação de alguns gritos, feitos antes da partida. O embate é disputado no estádio Carlos Belmonte, em Albacete.

Vini é chamado de “mono”, uma referência a um macaco. Depois de repetidos gritos do tipo, os torcedores passam a entoar o nome da equipe mandante.

O goleiro Courtois reagiu em seu Instagram.

Companheiro de Vini no Real, o jogador republicou o vídeo e escreveu: “Basta já de racismo. Isso é vergonhoso”.

