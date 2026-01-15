Dirigido por goiano, filme “Oeste Outra Vez” foi o 8º mais bem avaliado da América do Sul em 2025
Produção chegou a entrar para a lista de pré-selecionados ao Oscar, concorrendo diretamente com "O Agente Secreto"
Escrito e dirigido pelo cineasta anapolino Erico Rassi, o filme “Oeste Outra Vez” ficou entre os 10 filmes mais bem avaliados da América do Sul na retrospectiva anual do Letterboxd.
A plataforma é uma conhecida rede social para fãs de cinema, onde cinéfilos e apreciadores da Sétima Arte podem registrar e avaliar obras assistidas ao longo do ano.
O resultado foi compartilhado esta semana. Na lista, a obra goiana aparece na 8ª posição, compartilhando o ranking, entre outros, com o indicado brasileiro ao Oscar “O Agente Secreto” (5º lugar).
O título estrelado por Wagner Moura, aliás, não é o único da lista que foi cogitado para representar o país na competição estadunidense. “Oeste Outra Vez” também figurou como um dos seis pré-selecionados pela Academia Brasileira de Cinema para concorrerem a Melhor Filme Internacional.
“Manas”, que foi o mais bem avaliado da América do Sul no Letterboxd, e “O Último Azul”, que ficou na 10ª posição, passaram pela mesma situação.
“Homem com H” (2º lugar) e “O filho de mil homens” (4º) chegaram se inscrever. Dentre os nacionais, apenas “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa” (6º) não tentou uma vaga.
Além destes, aparecem no ranking o colombiano “Un Poeta” (3º), o chileno “La Misteriosa Mirada del Flamenco” – O misterioso olhar do flamingo (9º) e o argentino “Belén”, que também foi escolhido para a disputa de Melhor Filme Internacional no Oscar.
Conheça o filme
“Oeste Outra Vez” foi escrito e dirigido pelo anapolino Erico Rassi. Distribuído nos cinemas pela O2 Play, está disponível na Globoplay e outras plataformas de aluguel e compra.
Gravado na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, é estrelado por Ângelo Antônio, Antonio Pitanga e Babu Santana. Conta a história de “homens rudes e incapazes de lidar com suas próprias fragilidades” que “são constantemente abandonados pelas mulheres que amam”.
A sinopse finaliza: “tristes e amargurados, eles se voltam violentamente uns contra os outros”.
