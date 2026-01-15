O jeito certo de guardar o queijo mussarela na geladeira para ele não grudar, segundo técnicos

Técnica simples ajuda a conservar o queijo por mais tempo, evita umidade excessiva e reduz o risco de mofo e endurecimento

Magno Oliver - 15 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Presente no café da manhã, no almoço ou naquele lanche rápido, a mussarela é um dos queijos mais consumidos nas casas brasileiras.

Justamente por isso, muita gente compra o produto em maior quantidade, mas acaba cometendo um erro comum no armazenamento.

Quando guardada de forma inadequada na geladeira, a mussarela tende a grudar, acumular umidade e perder qualidade rapidamente. Em pouco tempo, pode endurecer ou até apresentar sinais de mofo, comprometendo o consumo.

Uma dica simples e caseira tem ganhado destaque nas redes sociais por ajudar a evitar esse problema. O método foi divulgado pelo perfil Cledson Costa e chamou atenção por não exigir produtos caros nem técnicas complicadas.

A orientação é utilizar um pote plástico com tampa, de preferência com divisórias, além de um garfo comum. Cada fatia de mussarela deve ser enrolada delicadamente no garfo, formando pequenos rolinhos, antes de ser colocada no recipiente.

Após acomodar as fatias separadamente, basta tampar o pote e levá-lo à geladeira. Esse formato reduz o contato entre as fatias, evita o acúmulo de umidade e ajuda a preservar a textura do queijo por mais tempo.

Com o armazenamento correto, a mussarela demora mais para endurecer e mantém melhor aparência e sabor, reduzindo o desperdício e garantindo um consumo mais seguro no dia a dia.

