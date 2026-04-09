Não é Paris, nem Roma: 3 cidades da Europa onde o real vale mais e brasileiros vivem como rei em 2026

Com refeições a partir de R$ 25 e hospedagens acessíveis, cidades europeias se destacam pelo custo baixo para brasileiros em 2026

Gabriel Dias - 09 de abril de 2026

Budapeste, na Hungria. (Foto: Ilustração/Pexels/Andrea Imre)

Viajar pela Europa costuma ser associado a destinos caros, como Paris ou Roma, mas essa realidade não se aplica a todo o continente.

Em 2026, algumas cidades europeias vêm se destacando pelo custo mais acessível, permitindo que brasileiros aproveitem experiências completas gastando menos — e, em muitos casos, com padrão de vida elevado.

Budapeste, na Hungria, é um dos principais exemplos. A moeda local, o florim húngaro, favorece o turista brasileiro.

Em média, uma refeição custa entre R$ 40 e R$ 70, enquanto hospedagens bem localizadas podem ser encontradas a partir de R$ 150 por noite. O transporte público também é barato, com passes diários por cerca de R$ 15.

Destinos com ótimo custo-benefício

Na Croácia, Zagreb apresenta um cenário semelhante. Apesar de usar o euro, os preços ainda são mais baixos do que em grandes capitais.

Uma refeição simples pode custar entre R$ 50 e R$ 80, enquanto hotéis ou apartamentos ficam na faixa de R$ 180 a R$ 300 por noite. Cafés e passeios culturais também têm valores acessíveis.

Já Tirana, na Albânia, é considerada uma das opções mais baratas da Europa. Com moeda local (lek albanês), o custo de vida é significativamente menor.

Refeições podem sair por R$ 25 a R$ 50, e hospedagens confortáveis variam entre R$ 120 e R$ 200. Transporte e lazer também são bastante econômicos.

Por que esses destinos estão em alta?

Além dos preços atrativos, essas cidades oferecem boa infraestrutura, segurança e rica vida cultural. Isso permite ao turista gastar menos e aproveitar mais — algo cada vez mais valorizado.

Com planejamento, é possível viver dias de conforto na Europa sem comprometer o orçamento. Budapeste, Zagreb e Tirana mostram que viajar bem não depende apenas do destino, mas das escolhas certas.

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