Alerta laranja: Inmet prevê tempestades com ventos de até 100 km/h e granizo em 9 estados

Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão em alerta laranja, enquanto outros sete estados têm risco de chuva forte, ventos intensos e queda de granizo

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

A previsão aponta risco de temporais mais fortes em parte do país, com chance de chuva volumosa, ventania e transtornos ao longo do dia (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e queda de granizo em nove estados brasileiros.

O aviso indica risco elevado de transtornos, principalmente nas regiões com maior possibilidade de temporais ao longo do dia.

O Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão sob alerta laranja, classificado como nível de perigo, com previsão de condições mais severas.

Nos demais estados, o Inmet emitiu alerta amarelo, que indica perigo potencial, mas ainda exige atenção por conta da instabilidade prevista.

Segundo o instituto, a previsão indica chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo chegar a 50 a 100 milímetros acumulados no dia. As rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora, com chance de granizo em pontos isolados.

Onde o alerta laranja é mais forte

No caso do alerta laranja, o aviso cobre todo o território do Rio Grande do Sul e inclui também as regiões oeste e sul de Santa Catarina, onde o risco de temporais é maior.

O Inmet alerta para possibilidade de queda de árvores, alagamentos, cortes de energia elétrica e prejuízos em áreas rurais, como estragos em plantações.

Além disso, outros sete estados aparecem no alerta amarelo de tempestade: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A instabilidade deve avançar ao longo do dia, com pancadas de chuva e risco de ventos fortes em várias regiões.

Climatempo explica o avanço da frente fria

De acordo com o Climatempo, a frente fria começou a atuar no Sul ainda durante a madrugada, provocando chuva moderada a forte no Rio Grande do Sul.

Em Santa Catarina e no Paraná, a tendência é de aumento das instabilidades principalmente durante a tarde, com possibilidade de temporais em áreas do leste paranaense.

No Sudeste, o tempo também exige atenção. A previsão indica aumento das instabilidades entre o fim da manhã e a tarde, com chuva forte em áreas de São Paulo, sul e sudoeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, sul do Rio de Janeiro e litoral norte do Espírito Santo.

Já no Centro-Oeste, a chuva deve ganhar força em Mato Grosso e na metade sul de Goiás durante a tarde, com risco de temporais em áreas do noroeste mato-grossense e no Distrito Federal.

Em Mato Grosso do Sul, a instabilidade deve ocorrer ao longo do dia, com maior risco de chuva forte em boa parte do estado.

Recomendações de segurança durante as tempestades

O Inmet orienta que, em caso de ventos fortes, a população evite se abrigar debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a placas, torres e estruturas que possam cair.

Em situações de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!