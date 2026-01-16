Comunicado geral para quem tem casas com mais de 10 anos de construção

Imóveis mais antigos exigem atenção redobrada com estrutura, elétrica e infiltrações para evitar prejuízos e riscos à segurança da família

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Quem mora em casas com mais de 10 anos de construção precisa ficar atento a pontos que, com o tempo, podem virar dor de cabeça e gerar gastos altos.

Mesmo quando o imóvel parece estar bem por fora, é comum que alguns problemas comecem a aparecer aos poucos, como infiltrações, falhas na parte elétrica e desgaste em telhados e encanamentos.

Um dos primeiros sinais de alerta costuma ser a presença de manchas nas paredes, mofo, teto estufado ou pintura descascando, o que pode indicar infiltração ou vazamentos escondidos.

Esse tipo de problema, quando ignorado, pode comprometer a estrutura e aumentar o risco de rachaduras e danos maiores.

Outro ponto que merece atenção é a parte elétrica. Em casas mais antigas, a instalação pode não suportar a quantidade de aparelhos usados atualmente, como ar-condicionado, chuveiros mais potentes, forno elétrico e micro-ondas.

Isso aumenta o risco de queda de energia, aquecimento de fios e até curto-circuito.

Também é importante conferir o telhado, calhas e ralos. Pequenos entupimentos ou telhas fora do lugar já são suficientes para causar infiltração no período de chuvas.

Nessa fase da casa, problemas com caixa d’água, bomba e tubulação também começam a surgir com mais frequência e costumam ser percebidos por conta de aumento na conta ou vazamentos inesperados.

A recomendação é que imóveis com mais de 10 anos passem por revisões periódicas, mesmo que simples, para evitar prejuízos e garantir segurança.

Uma vistoria preventiva pode sair muito mais barata do que uma reforma feita às pressas, especialmente quando o problema já atingiu partes essenciais da casa.

