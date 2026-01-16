Crédito liberado: Nubank reduz exigências e permite aumento do limite no cartão

Clientes podem conseguir mais limite ao cumprir critérios simples dentro do aplicativo, com análise automática e liberação gradual conforme o uso

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O Nubank anunciou mudanças que facilitam a vida de quem busca aumentar o limite do cartão de crédito.

Com a nova atualização, o banco digital passou a reduzir exigências e ampliar as possibilidades de liberação de crédito para mais clientes, incluindo quem antes tinha dificuldade para conseguir aumento.

A novidade funciona de forma automática dentro do aplicativo e leva em conta o histórico de uso do cartão, o comportamento financeiro do cliente e a movimentação da conta.

Na prática, isso significa que usuários com pagamento em dia e bom relacionamento com o banco podem receber ofertas de aumento com mais frequência.

Além disso, o Nubank reforçou que o limite pode crescer de forma gradual, conforme a pessoa utiliza o cartão com regularidade e mantém as faturas em dia.

Quanto maior o padrão de controle e organização do cliente, maiores são as chances de o sistema entender que é seguro liberar mais crédito.

Outro ponto importante é que o cliente não precisa fazer longas solicitações nem apresentar documentos extras na maioria dos casos.

Em muitos perfis, o aumento aparece diretamente na tela como sugestão, e basta aceitar para confirmar o novo limite disponível.

Para quem quer aumentar as chances, a dica é manter a conta movimentada, usar o cartão com frequência, evitar atrasos, pagar sempre o valor total da fatura e atualizar a renda no aplicativo sempre que necessário.

Essas atitudes ajudam o sistema a enxergar o cliente como um perfil mais confiável e com menor risco de inadimplência.

