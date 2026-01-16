Manchas brancas no filtro de barro: por que elas aparecem e se você deve se preocupar

Marcas comuns em filtros de barro geram dúvidas, mas geralmente estão ligadas a minerais da água e ao funcionamento natural do utensílio

Layne Brito - 16 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Quem usa filtro de barro em casa já deve ter notado o surgimento de manchas ou pontos brancos na parte externa do recipiente.

A aparência pode causar estranhamento e até preocupação, mas, na maioria dos casos, o fenômeno é natural e não representa risco à saúde.

Essas manchas surgem por causa do processo de filtração e evaporação da água. O filtro de barro é poroso e permite que pequenas quantidades de água atravessem suas paredes.

Quando essa água evapora do lado de fora, os sais minerais, como cálcio e magnésio, ficam depositados na superfície, formando as marcas esbranquiçadas.

A presença das manchas, inclusive, costuma indicar que o filtro está funcionando corretamente. Quanto mais rica em minerais for a água utilizada, maior a chance de o resíduo aparecer.

Por isso, o problema é mais comum em regiões onde a água é considerada “dura”, ou seja, com alta concentração de minerais.

Apesar de não oferecer perigo, é importante diferenciar as manchas minerais de outros sinais.

Se houver cheiro forte, limo, mofo escuro ou textura viscosa, o ideal é interromper o uso e fazer uma limpeza adequada. As manchas brancas, por outro lado, são secas, não escorregam ao toque e desaparecem com a limpeza.

Para remover o excesso de resíduos, a recomendação é usar uma escova macia e água, sem produtos químicos agressivos.

Vinagre ou bicarbonato podem ser utilizados com cuidado apenas na parte externa, evitando contato com a água que será consumida.

Manter a higienização periódica e trocar a vela do filtro conforme orientação do fabricante ajuda a garantir a qualidade da água.

No geral, as manchas brancas não são motivo de alarme e fazem parte do funcionamento natural do filtro de barro, um dos métodos mais tradicionais e eficientes de purificação da água.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!