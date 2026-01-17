Conheça a carne para churrasco que supera a picanha e dá de 10 a 0 em qualquer uma de primeira
Pouco valorizada por muita gente, essa carne é macia, suculenta e pode surpreender até quem só escolhe cortes famosos no churrasco
A picanha ainda reina como a queridinha do churrasco brasileiro. Porém, quem entende de brasa sabe que existem cortes que entregam mais sabor, custam menos e ainda ficam prontos com facilidade, mesmo nas mãos de quem não é especialista.
E um desses cortes vem ganhando espaço e conquistando quem busca carne macia e suculenta sem precisar gastar tanto.
O destaque vai para a fraldinha, também conhecida em algumas regiões como vazio, um corte que pode superar a picanha em sabor quando é bem preparado.
Além de ter fibras mais abertas, a fraldinha costuma ser mais intensa no gosto e fica com aquela crosta dourada por fora, enquanto segue úmida por dentro.
Por isso, muita gente diz que ela “dá de 10 a 0” em qualquer carne de primeira, principalmente quando o objetivo é impressionar na maciez.
O segredo é que ela tem gordura na medida certa, o que ajuda a manter a suculência durante o assado. Ao mesmo tempo, o corte é fácil de acertar, já que não exige técnicas complicadas.
Outro ponto que faz a fraldinha virar a estrela do churrasco é o custo-benefício. Em muitos açougues, ela sai bem mais barata do que a picanha, mas entrega um resultado que parece de churrascaria.
Para acertar, a dica é simples: sal grosso na hora certa, fogo médio e atenção ao ponto. Quando a fraldinha chega ao ponto ideal, ela fica macia e com sabor forte, sem precisar de marinada.
Depois, é só cortar no sentido contrário das fibras. Esse detalhe muda tudo, porque deixa a carne ainda mais fácil de mastigar e realça a sensação de maciez.
No fim das contas, quem ainda acha que só picanha garante elogio no churrasco pode estar perdendo uma das melhores escolhas da grelha. A fraldinha é o tipo de carne que surpreende, rende bem e faz qualquer convidado pedir repeteco.
