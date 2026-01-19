O que a falta de sono causa no corpo? Veja os riscos à saúde

Especialistas alertam para os impactos silenciosos da privação de sono

Isabella Valverde - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels/SHVETS production)

Uma noite mal dormida já é suficiente para transformar tarefas simples em grandes desafios. Falta de concentração, irritação e cansaço extremo costumam aparecer logo no dia seguinte. O problema é que, quando a privação de sono se repete com frequência, os efeitos deixam de ser passageiros e passam a comprometer seriamente a saúde.

O sono desempenha um papel essencial no equilíbrio do organismo. É durante o descanso que o corpo regula hormônios, fortalece o sistema cardiovascular, organiza memórias e recupera funções cognitivas.

Dormir bem reduz o estresse, protege o coração, ajuda no controle do peso e diminui o risco de doenças crônicas, como diabetes, pressão alta e AVC.

A necessidade de sono varia conforme a idade. Recém-nascidos podem precisar de até 17 horas por dia, enquanto crianças pequenas e adolescentes demandam longos períodos de descanso para o desenvolvimento físico e mental.

Na vida adulta, a recomendação gira entre 7 e 9 horas por noite, diminuindo levemente após os 65 anos. Dormir menos do que isso de forma contínua pode gerar consequências importantes.

Uma das primeiras áreas afetadas é a memória. Durante fases específicas do sono, o cérebro consolida informações e transforma experiências recentes em lembranças duradouras.

Quando esse processo é interrompido, a capacidade de aprender, lembrar e se concentrar fica prejudicada.

A privação de sono também compromete o controle cognitivo, responsável por organizar pensamentos, emoções e comportamentos.

Isso explica por que pessoas que dormem pouco tendem a ser mais impulsivas, menos pacientes e mais propensas a erros no trabalho e no trânsito.

No campo metabólico, dormir mal altera o funcionamento hormonal. A desregulação de substâncias que controlam a fome e a saciedade aumenta o apetite e favorece o ganho de peso, além de reduzir a sensibilidade à insulina.

Esse desequilíbrio eleva o risco de obesidade e diabetes tipo 2, especialmente quando a falta de sono se torna crônica.

O sistema cardiovascular também sofre. Estudos indicam que pessoas que dormem quatro horas ou menos por noite têm probabilidade significativamente maior de desenvolver pressão alta, principalmente mulheres e adultos jovens.

A longo prazo, o sono insuficiente contribui para inflamações, alterações no sistema nervoso autônomo e maior desgaste dos vasos sanguíneos.

Esses fatores ajudam a explicar a relação entre privação de sono e AVC. Pessoas que dormem pouco apresentam cerca de 18% mais risco de sofrer um derrame, resultado de alterações no metabolismo, no colesterol e na pressão arterial. O mesmo vale para outras doenças cardíacas, como o infarto.

Os impactos também atingem a saúde mental. Dormir mal aumenta a irritabilidade, dificulta o controle emocional e intensifica quadros de ansiedade.

A privação de sono prolongada pode contribuir para o desenvolvimento de depressão, além de prejudicar a convivência social e a capacidade de lidar com frustrações.

Outro alerta importante envolve o cérebro a longo prazo. Pesquisas que acompanharam milhares de pessoas por anos apontaram uma associação entre falta de sono e maior risco de demência.

Especialistas acreditam que o sono ajuda a eliminar proteínas nocivas do cérebro, cujo acúmulo está ligado ao Alzheimer.

Para melhorar a qualidade do descanso, algumas medidas simples fazem diferença: manter horários regulares para dormir e acordar, evitar telas antes de deitar, criar um ambiente silencioso e confortável, reduzir o consumo de cafeína à noite e adotar hábitos saudáveis ao longo do dia.

Quando a dificuldade para dormir se torna frequente ou afeta a rotina, o ideal é buscar orientação médica.

Distúrbios como insônia, apneia do sono e narcolepsia podem estar por trás do problema e exigem acompanhamento específico.

Dormir bem não é luxo — é uma necessidade básica para manter o corpo e a mente funcionando em equilíbrio.

