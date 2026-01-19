Proprietário coloca placa na porta de casa onde mora e chama atenção de quem passa na rua

Aviso curioso sobre “sombra” em frente à residência viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais

Layne Brito - 19 de janeiro de 2026

Placa foi colada em árvore e conteúdo dividiu opiniões. (Foto: Reprodução)

Uma placa inusitada colocada na frente de uma casa tem chamado atenção de quem passa na rua e também de milhares de internautas nas redes sociais.

O motivo é o recado direto e nada comum deixado pelo morador, que afirmou ser “dono” até da sombra de uma árvore em via pública.

O registro foi compartilhado no Facebook pelo humorista Fábio Porchat e rapidamente viralizou.

No aviso, colado em uma árvore, o proprietário pede para que ninguém estacione no local e justifica com uma frase que gerou surpresa e risadas.

“Não estacione. A sombra é minha. Tem mais lugar na rua”, dizia a placa.

Ao publicar a imagem, Porchat entrou na brincadeira e ironizou a situação. “E eu que nem sabia que sombra tinha dono”, escreveu.

A cena, porém, não ficou só no humor. Nos comentários, muita gente passou a discutir se o morador teria ou não algum direito sobre a árvore e o espaço em frente à casa. Enquanto alguns defenderam a atitude, outros consideraram o aviso absurdo.

Teve quem argumentasse que, se o dono foi responsável por plantar, cuidar e manter o espaço limpo, ele estaria no direito de reclamar.

“Se ele plantou, regou e limpou as folhas da calçada, ele tem direito sim à exclusividade da sombra”, comentou uma usuária.

Outra pessoa reforçou a mesma ideia, dizendo que ninguém quer ajudar na hora de cuidar, mas todo mundo quer aproveitar depois.

Já outra parte do público discordou completamente e lembrou que árvores em ruas e calçadas fazem parte do espaço público, não podendo ser “posse” de moradores, mesmo que estejam em frente a uma residência.

“Gente, e desde quando alguém é dono de uma árvore em rua pública? Pelo amor de Deus”, escreveu um internauta.

