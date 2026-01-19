Proprietário coloca placa na porta de casa onde mora e chama atenção de quem passa na rua
Aviso curioso sobre “sombra” em frente à residência viralizou e dividiu opiniões nas redes sociais
Uma placa inusitada colocada na frente de uma casa tem chamado atenção de quem passa na rua e também de milhares de internautas nas redes sociais.
O motivo é o recado direto e nada comum deixado pelo morador, que afirmou ser “dono” até da sombra de uma árvore em via pública.
O registro foi compartilhado no Facebook pelo humorista Fábio Porchat e rapidamente viralizou.
- Jovem ajuda a amiga a realizar o sonho de se casar, mas só descobre na cerimônia o que ela faz e não quer perdoar
- Os irmãos que nunca se casaram, recusaram a cidade, vivem em casarão antigo e mantêm a tradição com trabalho na roça
- Com sabor adocicado e aroma suave, fruta que veio da Ásia está ganhando espaço no Brasil
No aviso, colado em uma árvore, o proprietário pede para que ninguém estacione no local e justifica com uma frase que gerou surpresa e risadas.
“Não estacione. A sombra é minha. Tem mais lugar na rua”, dizia a placa.
Ao publicar a imagem, Porchat entrou na brincadeira e ironizou a situação. “E eu que nem sabia que sombra tinha dono”, escreveu.
A cena, porém, não ficou só no humor. Nos comentários, muita gente passou a discutir se o morador teria ou não algum direito sobre a árvore e o espaço em frente à casa. Enquanto alguns defenderam a atitude, outros consideraram o aviso absurdo.
Teve quem argumentasse que, se o dono foi responsável por plantar, cuidar e manter o espaço limpo, ele estaria no direito de reclamar.
“Se ele plantou, regou e limpou as folhas da calçada, ele tem direito sim à exclusividade da sombra”, comentou uma usuária.
Outra pessoa reforçou a mesma ideia, dizendo que ninguém quer ajudar na hora de cuidar, mas todo mundo quer aproveitar depois.
Já outra parte do público discordou completamente e lembrou que árvores em ruas e calçadas fazem parte do espaço público, não podendo ser “posse” de moradores, mesmo que estejam em frente a uma residência.
“Gente, e desde quando alguém é dono de uma árvore em rua pública? Pelo amor de Deus”, escreveu um internauta.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!