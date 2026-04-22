Pintor solta a voz em obra e viraliza após vídeo de comandante da PM em Goiás

Internautas elogiam o domínio vocal do profissional que sonha em seguir carreira artística profissionalmente

Pedro Pedro Ribeiro -
Pintor solta a voz em obra e viraliza após vídeo de comandante da PM em Goiás
(Foto: Reprodução/@tcoronelcastanheira)

Um pintor acabou viralizando nas redes sociais após ser flagrado cantando enquanto trabalhava em uma obra, em Goiás.

O vídeo foi publicado pelo comandante do Batalhão Rural da Polícia Militar, tenente-coronel Renyson Castanheira, e rapidamente chamou a atenção dos internautas.

O registro mostra o profissional, identificado como Ricardo Vaqueiro, soltando a voz em meio ao serviço, interpretando músicas no estilo arrocha com desenvoltura.

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Ao O Popular, o tenente-coronel Renyson Castanheira disse que conheceu o pintor ao contratar uma empresa para realizar serviços em seu apartamento.

Durante o trabalho, percebeu que o profissional cantava enquanto executava as tarefas e decidiu gravar o momento.

A repercussão foi imediata. Nos comentários, internautas elogiaram o talento. “Cantaaaa muito”, escreveu um usuário.

“Um novo talento”, comentou outro. Já um terceiro destacou: “você canta com naturalidade… e isso faz diferença.”

De acordo com o comandante, o pintor afirmou que não canta profissionalmente, mas revelou que tem o sonho de seguir na música.

Assista ao momento:

 

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Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

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